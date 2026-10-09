«Философт» обновил «Мажордом»: интеграция с «1С» и новые функции

ИT-компания «Философт» представила очередное обновление цифровой платформы «Мажордом». Разработчики полностью переработали интерфейс административной панели, расширили возможности интеграции с «1С» и системами технической поддержки, усовершенствовали управление домофонами и добавили новые функции в мобильное приложение для жителей. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Одним из главных изменений стал редизайн административной панели, которой пользуются сотрудники управляющих компаний. Разработчики обновили структуру основных разделов, навигацию, чаты, справочники, заявки и карточки объектов. Теперь ключевые элементы интерфейса выполнены в едином стиле и расположены более последовательно, что упрощает повседневную работу с системой.

Значительная часть обновлений коснулась автоматизации процессов. Благодаря интеграции с «1С» «Мажордом» получил возможность автоматически загружать и актуализировать сведения о домах, помещениях и клиентах без ручного переноса информации. Кроме того, реализована интеграция с ITSM-системами: заявки жителей смогут автоматически поступать в техническую поддержку, а их статусы и ответы специалистов будут синхронизироваться с «Мажордомом». Это позволит сотрудникам УК отслеживать выполнение обращений непосредственно в системе.

Отдельный блок доработок посвящен управлению домофонами. В административной панели появилась возможность настраивать маршрутизацию вызовов между домофонами и помещениями, а также импортировать и экспортировать соответствующие данные через Excel. Для устройств, подключенных к автоматической телефонной станции по протоколу PJSIP, расширены настройки карточек, включая возможность привязки одной калитки к нескольким адресам. Также появился единый справочник АТС, который избавляет от необходимости повторно вводить параметры подключения.

Расширились и возможности систем контроля доступа. В «Мажордоме» реализована поддержка устройств распознавания лиц «Бевард», которые теперь можно использовать при настройке Face ID для точек доступа СКУД.

Изменения затронули и мобильное приложение. В частности, разработчики усовершенствовали бронирование мест общего пользования. Теперь жители могут выбрать дату и время еще до отправки заявки, а при бронировании платных пространств система автоматически рассчитает стоимость с учетом выбранного периода.

Также в приложении появился доступ к документам по объекту недвижимости. При наличии соответствующей ссылки пользователь может открыть их непосредственно из настроек «Мажордома». Кроме того, обновлен интерфейс заявок: на iOS и Android теперь одинаково отображаются их номера, статусы и другие элементы.

Разработчики улучшили работу с видеонаблюдением, исправили ошибки при просмотре и скачивании записей с камер, доработали функцию громкой связи при вызове домофона на iOS. Также усовершенствована загрузка фотографий для Face ID: в случае ошибки приложение сообщает пользователю ее причину и предлагает дальнейшие действия.

Помимо технологических обновлений, в компании поделились результатами работы маркетплейса «Мажордома». За первые семь месяцев его выручка превысила 10 млн руб. Этот показатель отражает развитие направления дополнительных цифровых сервисов внутри платформы.

Обновления направлены на сокращение ручных операций для сотрудников управляющих компаний и упрощение повседневных цифровых сценариев для жителей многоквартирных домов.