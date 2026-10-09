АНО «Физкультура» начала использовать платформу визуализации и анализа данных «Графиня»

АНО «Физкультура», организатор движения С95, начала использовать платформу визуализации и анализа данных «Графиня», разработанную компанией «Лаборатория Числитель». С помощью аналитических панелей команда получает единую картину происходящего на каждой из локаций в России, Белоруссии и Сербии. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

С95 объединяет людей вокруг бесплатных пробежек на дистанции 5 км. Участники могут выйти на старт бегом или шагом, а также присоединиться к организации забегов в качестве волонтеров. По мере роста движения увеличивается и объем данных, которые необходимо учитывать: посещаемость, количество финишей, доля новичков, повторные участия, результаты на дистанции и состав волонтерских команд.

Для анализа этих показателей в «Графине» созданы два уровня аналитики.

Общая панель позволяет команде С95 видеть ситуацию по движению в целом и сопоставлять показатели разных локаций. Руководители площадок получают собственные панели с детальной информацией о проходящих у них забегах в режиме реального времени.

Данные для аналитики обновляются раз в неделю. Для этого формируется дамп базы данных, который скачивается и разворачивается в отдельной инсталляции PostgreSQL.

На панелях отображаются посещаемость и число финишей, результаты участников, участие волонтеров и распределение их ролей. Данные представлены в динамике, поэтому команда может видеть не только итоговые значения, но и изменения на отдельных стартах и в течение сезона. Это помогает, например, оценивать динамику посещаемости и заранее понимать, когда для проведения забегов требуется больше волонтеров.

Отдельный блок аналитики посвящен возвращению участников. Воронки показывают, какая доля людей после первого участия в пробежке или волонтерстве приходит во второй, пятый и десятый разы. Эти данные позволяют оценивать не только приток новых участников, но и то, насколько С95 становится частью их привычной жизни.

«Для нас важно понимать, что происходит после первого знакомства человека с С95: приходит ли он снова, находит ли свое место в сообществе, пробует ли волонтерство. “Графиня” позволяет увидеть эту картину в разрезе каждой локации и вместе с местными командами понять, где есть точки для развития. Данные не заменяют живого общения с участниками, но помогают вовремя заметить изменения и задать правильные вопросы», — сказал Максим Силаев, директор АНО «Физкультура».

«Бытует мнение, что платформы визуализации данных, такие как “Графиня” или Grafana, применимы прежде всего для мониторинга ИТ-инфраструктуры. На самом деле, их возможности гораздо шире: этот кейс показывает, что аналитика может быть полезна и для повседневных операционных задач — помогать видеть динамику, сравнивать локации пробежек и принимать решения на основе данных», — сказал Дмитрий Унтила, CPO «Графини».