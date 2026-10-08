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YADRO и СберСервис договорились о партнерстве в сфере инфраструктурных решений

Российская технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ИТ-сервисная компания СберСервис, специализирующаяся на комплексном обслуживании, мониторинге и поддержке критической ИТ-инфраструктуры, договорились развивать решения для корпоративной и банковской ИТ-инфраструктуры на базе российского ИТ-оборудования. Меморандум о сотрудничестве компании подписали на форуме «Цифровые решения».

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Компании планируют проработать конфигурации на базе серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования YADRO с учетом требований банковских и корпоративных заказчиков. В зависимости от задач решение может включать системное программное обеспечение, СУБД, средства мониторинга и резервного копирования. Стороны также проверят совместимость компонентов с существующей инфраструктурой и рассмотрят возможности тестирования, пилотирования и последующего внедрения оборудования.

YADRO предоставит экспертизу в разработке и производстве ИТ-оборудования, СберСервис — в его эксплуатации, мониторинге, техническом обслуживании и поддержке. Отдельным направлением работы станет сервисная модель, включая сопровождение, постгарантийное обслуживание и возможность организации единого окна для заказчиков.

«При проектировании инфраструктурного решения важно учитывать требования к его дальнейшей эксплуатации уже на этапе формирования архитектуры. Такая работа позволит объединить аппаратные и программные компоненты с сервисной моделью и учитывать специфику заказчиков, для которых критичны доступность и устойчивость ИТ-инфраструктуры», — заявил Алексей Евтушенко, генеральный директор СберСервис.

«Банковская отрасль — одна из самых требовательных к надежности, доступности и управляемости ИТ-инфраструктуры. Отраслевая экспертиза СберСервис и глубокое понимание специфики банковских и крупных корпоративных ИТ-систем в сочетании с технологическими компетенциями YADRO позволят формировать инфраструктурные решения для сложных и критичных задач бизнеса. Такой подход позволит сделать переход на российскую ИТ-инфраструктуру более предсказуемым и обеспечить заказчикам понятную модель ее внедрения и поддержки», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор YADRO.

Для реализации договоренностей компании планируют создать рабочую группу и сформировать рыночное предложение. Стороны также намерены готовить демонстрационные, пилотные и коммерческие материалы, участвовать в профильных отраслевых мероприятиях и проводить переговоры с потенциальными клиентами и партнерами.

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