Разделы

Цифровизация
|

Wheelies представил подход к мониторингу сельхозугодий по NDVI

Российский разработчик программного обеспечения для робототехники Wheelies (входит в корпорацию ITG) представил подход к точечному мониторингу сельхозугодий с помощью автономных дронов по NDVI — индексу, который используется для оценки состояния растительности. Такой подход позволяет перейти от общей оценки больших территорий к детальному мониторингу отдельных участков и использовать полученные данные для планирования полевых работ. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Сегодня сельскохозяйственные предприятия получают информацию о состоянии больших территорий в том числе со спутниковых снимков. Для отдельных участков требуется более высокая детализация. Точечный мониторинг позволяет выбрать конкретную территорию, получить по ней подробные данные и сформировать карту NDVI, на которой выделяются зоны, отличающиеся по состоянию растительности.

Регулярное получение таких данных дает возможность сравнивать показатели разных периодов и отслеживать изменения отдельных участков. При этом ортофотоплан, созданный с использованием беспилотного аппарата, не заменяет работу специалиста, а помогает определить зоны, которым требуется дополнительное внимание или проверка.

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры
Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры Импортонезависимость

Следующий этап — связать результаты с непосредственной работой в поле. После осмотра и анализа территории специалист может выбрать участок, сформировать задачу для сотрудника и передать ее вместе с полученной информацией, при этом результат выполнения работ фиксируется и учитывается при последующем мониторинге.

«Сегодня технически мы умеем собирать огромные массивы данных о сельскохозяйственных территориях, но само по себе их накопление не помогает решить локальные проблемы. Задача цифровизации — превратить эту информацию в эффективный инструмент управления, который трансформирует аналитику в точные действия на земле и гарантирует предсказуемый результат», — отметила Влада Штырова, исполнительный директор Wheelies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

В России создано ПО для голосового управления группой БПЛА. Такую же систему строит Пентагон

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Сеть книжных магазинов перевела 1500 терминалов сбора данных на российскую платформу

Власти обяжут радиоэлектронные предприятия реинвестировать деньги, сэкономленные от льгот

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще