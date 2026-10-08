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Все медицинские гаджеты в одном месте: что изменилось в «СберЗдоровье»

Медицинская компания «СберЗдоровье» интегрировала в свое мобильное приложение решения российских стартапов, чтобы расширить возможности пользователей в наблюдении за показателями здоровья. Одним из партнеров стала ИТ-компания «ТелеМедХаб» — отечественный разработчик медицинского ПО для дистанционного мониторинга пациентов. Об этом CNews сообщили представители «ТелеМедХаб».

Теперь пользователи приложения в разделе «Умный мониторинг» могут подключать свои медицинские гаджеты: тонометры, глюкометры, фитнес-браслеты и другие носимые устройства. Это позволяет собирать данные замеров на единой платформе и видеть общую динамику, а не отслеживать показатели с каждого устройства по отдельности. Для врачей и клиник такая инфраструктура расширяет возможности дистанционного мониторинга пациентов.

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«Для нас особенно ценно развивать технологию вместе с такими крупными игроками рынка, как «СберЗдоровье». Это ускорит построение экосистемы проактивной медицины для широкого круга пользователей. Теперь носимые устройства становятся не просто трекерами, а прямым каналом связи с врачом. Пациент получает не сырые и непонятные данные, а реальные рекомендации еще до того, как болезнь заявит о себе», — сказал генеральный директор компании «ТелеМедХаб» Максим Никитин.

Сегодня дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов играет все более значимую роль — это неоднократно подчеркивают медицинские специалисты. «ТелеМедХаб» давно работает в B2B-сегменте и укрепил позиции на рынке программных решений для клиник, телемедицинских провайдеров и разработчиков медицинских информационных систем. Продукт включен в реестр отечественного ПО. Совокупная аудитория превышает 6 млн пользователей.

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