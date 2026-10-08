Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «VK Видео» обновили раздел «Фильмы и сериалы», сделав его единым каталогом контента

Платформа обновила раздел «Фильмы и сериалы», превратив его в полноценный инструмент для быстрого поиска и выбора контента. Выбирать фильмы и сериалы стало еще удобнее: теперь пользователям доступны кинокарточки тайтлов с обложкой, трейлером, рейтингом и основной информацией. Об этом CNews сообщили представители VK.

В обновленном разделе можно искать конкретный фильм или сериал, а также знакомиться с контентом по жанрам и тематическим подборкам в новом формате. К уже привычным рекомендациям и плейлистами добавились разделы с кинокаточками с информацией о каждом тайтле: актерах, режиссере и других характеристиках.

Еще одним новым инструментом стал саджестер — подсказка с кинокарточкой в поисковой строке, которая помогает находить нужные фильмы и сериалы уже при вводе запроса. Из поисковой строки пользователь может сразу перейти в карточку тайтла, познакомиться с основной информацией о нем и принять решение о просмотре.

До конца месяца в разделе появятся шесть тематических направлений по интересам: «Фильмы», «Сериалы»,«Шоу», «Мультфильмы», «Мультсериалы» и «Аниме». Внутри каждого будет доступен отдельный раздел, где можно быстро найти, и выбрать что посмотреть, — по жанрам или в редакторских подборках, в том числе в «Популярном», «Новинках» и других коллекциях.

Обновление уже доступно в приложении и веб-версии «VK Видео». В течение месяца новые возможности появятся и на Smart TV.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-35 игроков российского рынка СЭД

Власти меняют правила. Онлайн-сервисы не будут проходить жесткий отбор, чтобы стать официальной цифровой платформой

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Налоговая служба одной из богатейших стран мира полностью откажется MS Office в пользу суверенного ПО

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

Государственный Wildberries. Любимый россиянами интернет-магазин откроет платформу госзакупок. Этого потребовал Президент

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще