В Санкт-Петербурге открылся новый музей, посвященный истории компьютерных игр

На втором этаже пространства «Вокзал 1853» в Санкт-Петербурге открылся Музей компьютерных игр. Экспозиция площадью 408 кв. метров — совместный проект большой команды: Музея советских игровых автоматов, продюсеров кинофестиваля «Генезис», а также приглашенных дизайнеров, архитекторов и исследователей игровой культуры. В музее посетители смогут пройти путь от первых аркадных игр до технологий виртуальной реальности и увидят, как менялись устройства, пространства и привычки нескольких поколений игроков.

Маршрут музея выстроен как путешествие сквозь десятилетия — от пиксельных аркад восьмидесятых до домашних консолей, сетевых игр и современных VR- и AR-технологий. Каждая эпоха оформлена как реальное пространство, в котором человек взаимодействовал с играми: игровой зал, гостиная, компьютерный стол, интернет-кафе. Отдельная линия экспозиции посвящена истории российских видеоигр — от советских экспериментов до современной инди-сцены. Здесь есть отдельный корнер, экспонаты для которого предоставил Музей мобильных телефонов. А финальный блок — это интерактивная библиотека игр и жанров с танцевальными автоматами, компьютерным клубом и картой жанров от платформеров до файтингов.

«Уже более 10 лет мы с партнерами занимаемся исследованием феномена культуры компьютерных игр. И мысль о создании полноценного музея, где каждый сможет окунуться в мир видеоигр и сыграть на уже раритетных консолях, возникла у нас давно. За эти годы мы делали временные проекты, например, совместный поп-ап проект с Политехническим музеем на ВДНХ (2014) или временный лекторий о видеоиграх в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Но для открытия своей площадки требовалось совпадение множества факторов. Этот момент настал, когда нас пригласила на переговоры команда “Вокзал 1853” — все совпало», — сказал сооснователь Музея советских игровых автоматов Максим Пинигин.

Музей — результат коллективной работы большой группы единомышленников. Его непосредственные создатели — Максим Пинигин и Александр Вугман, известные по Музеям советских игровых автоматов в Москве и Петербурге, также к открытию нового музея и экспозиции приложили руку сооснователи кинофестиваля «Генезис» и компании по автоматизации и геймификации процессов «Кадробот» Тимур Рамазанов и Александра Новокрещина, основатель и арт-директор бренд-агентства ONY Максим Орлов, философ Александр Ветушинский, Николай Михеев из технологической мастерской Laba Space и команда gizmopowered.tech, также один из стендов подготовлен Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ).

«Открытие музея видеоигр — важное событие для российской игровой индустрии, и мы рады быть к нему причастны. У российского геймдева большая и интересная история. Поэтому вместе с коллегами мы создали стенд, который показывает развитие индустрии: от первых отечественных игр до сегодняшнего дня и актуальных цифр рынка. В будущем мы хотим представить здесь и «Зал Славы видеоигровой индустрии России», чтобы познакомить посетителей со знаковыми играми и людьми, которые формировали и продолжают формировать нашу индустрию. Уверен, что музей станет важной точкой связи видеоигр с более широкой аудиторией. Несмотря на то что сегодня играет значительная часть россиян, вокруг игр все еще много стереотипов. И именно такие пространства помогают по-новому посмотреть на видеоигры, увидеть их историю, людей и технологии, которые за ними стоят, и воспринимать их не только как развлечение, но и как полноценную часть современной культуры и искусства», — сказал Василий Овчинников, генеральный директор РВИ.

Визуальную систему музея, сайт и цифровую платформу для учета игр разрабатывает агентство ONY под руководством Максима Орлова. Команда планирует развивать онлайн-энциклопедию компьютерных игр, где каждый посетитель музея сможет создать свой профиль. Так гости получат возможность не просто изучить историю игр, но и продолжить взаимодействие с игровой культурой за пределами музея: собрать собственную коллекцию игр на сайте или даже попробовать сделать игру самому. Сейчас в энциклопедии уже около 250–270 игр, к концу 2026 г. команда рассчитывает довести их число примерно до 1000.

«Мы в начале пути. Мы двигаемся вперед командой — и у нас большие амбиции. Мы хотели сделать музей не просто про технологии, устройства или отдельные игры, нам важнее показать эволюцию игровой культуры. Как на протяжении десятилетий менялось само место игр в жизни человека: где, как и с кем мы играли, как игры влияли и влияют на наши привычки, общение и окружающее пространство. Сейчас мы стараемся заложить фундамент, на котором музей сможет развиваться дальше», — сказали Тимур Рамазанов и Александра Новокрещина.

Адрес музея: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 118

Часы работы: с 10:00 до 22:00 в будние дни, с 10:00 до 23:00 в выходные.