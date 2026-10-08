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В «МегаФоне» рассказали, когда человека можно заменить автоматизацией

Человека можно исключать из операций, где его участие не создает дополнительного эффекта, а возможная ошибка имеет низкую цену и может быть исправлена, считает директор по автоматизированному рабочему месту «МегаФона» Евгений Нефедьев. По его словам, уровень автономности ИИ должен определяться риском и обратимостью конкретного действия. «Человек не должен подтверждать каждое действие ИИ — иначе мы просто создадим очень дорогой интерфейс между сотрудником и машиной. Нужно заранее определить границы автономности», — заявил Нефедьев на форуме «Цифровые решения» в Москве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Он предложил разделять процессы по уровню риска. Напоминания, подготовку задач, сбор информации и резюме можно практически полностью автоматизировать. При назначении ответственного, изменении приоритета заявки или запуске внутреннего процесса должна сохраняться возможность контроля и отмены, отметил он. А для операций, связанных с деньгами, договорными обязательствами, персональными данными и критичными технологическими процессами, «подтверждение человека обязательно».

«И в этом, на мой взгляд, главный смысл гиперавтоматизации: не заменить человека ИИ, а убрать сотрудника из тех операций, где его участие уже не создаёт дополнительной ценности», — зсказал Нефедьев.

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