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В «МегаФоне» рассказали, почему отказываются от части контрактов с виртуальными операторами

«МегаФон» нередко отказывается от участия в торгах за предоставление инфраструктуры виртуальным операторам, заявил генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан. Его словам, это связано с тем, что в компании считают неправильным правильным снижать стоимость собственных сетевых ресурсов до минимального уровня. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По его словам, виртуальные операторы часто создаются банками или цифровыми платформами, которые «являются по сути покупателями и продавцами трафика». «Я говорю больше частью о банках. Это основные на сегодняшний день MVNO-операторы, которые ведут к разрушению телеком-рынка, предоставляя услуги связи бесплатно. То ценообразование, которое на сегодня могут делать виртуальные операторы, существенно занижает выручку, которую они получают через дотации связи от дополнительных и профильных бизнесов», — сказал он.

Помбухчан считает, «что давать дешево виртуальным операторам трафик, означает в будущем рисовать себе дополнительные проблемы и отсутствие инвестиций на перестройку системы, на расширение инфраструктуры, на ее модернизацию». «Нужна достаточно жесткая регуляторика, которая разведет роли и ответственности двух игроков в рынке: виртуальных операторов и реальных инфраструктурных операторов, которые инвестируют миллиарды долларов в технологический суверенитет связи в государстве», — сказал он.

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