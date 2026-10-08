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В «МегаФоне» назвали хайп вокруг искусственного интеллекта «довольно стыдным»

Избыточный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, сопровождающийся как громкими заявлениями об успехах технологии, так и опасениями из-за ее развития, уже выглядит «довольно стыдным», заявил директор «МегаФона» по связям с государством Владимир Месропян на форуме «Цифровые решения» в Москве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Что на пугалках от искусственного интеллекта, что на успешном успехе от искусственного интеллекта, хайпить довольно стыдно. Это уже вошло в повседневную жизнь не только бизнеса, но и обычных людей. Так что это просто повседневная работа, которую даже не назвать революцией», — сказал Месропян.

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Нынешний интерес к генеративным моделям Месропян сравнил с появлением офисного пакета Microsoft на рубеже 1980–1990 гг. По его словам, тогда новые возможности работы с информацией также воспринимались как революция, но постепенно превратились в привычный инструмент бизнеса. Аналогичным образом возможности генерации изображений, видео и общения с языковыми моделями со временем перестают вызывать удивление и становятся частью повседневности.

При этом Месропян подчеркнул, что отсутствие революционного характера изменений не означает отсутствия значимого экономического эффекта. «Технологии искусственного интеллекта позволяют кратно повысить эффективность бизнеса и конкретного бизнес-процесса», — сказал он. По словам Месропяна, «МегаФон» уже получает результаты от внедрения ИИ, а при достижении технологических ограничений ищет новые подходы.

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