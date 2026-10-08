Цифра и жизнь: новый баланс потребительских привычек

Потребительские привычки выходят на новый уровень баланса. На фоне устойчивого интереса к цифровым товарам и подпискам, россияне все активнее инвестируют в реальные эмоции. В «ЮKassa»* (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») фиксируют параллельный тренд: люди стремятся к полноценной жизни, где удобство онлайна органично сочетается с насыщенным офлайн-опытом. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Кинотеатры и выставки: от события к привычке

Стриминговые платформы закрывают потребность в домашнем досуге и уюте, но для масштабных впечатлений аудитория выбирает кинотеатры. Оборот в сегменте вырос на 68%, число оплат — на 45%, а средний чек достиг 1,17 тыс. руб. (+16%). Зрители не просто вернулись в залы, но и выбирают более комфортные или премиальные форматы. Поход в кинотеатр становится регулярной практикой, а не редким событием.

Схожая картина наблюдается в сегменте туристических достопримечательностей и выставок: оборот +75%, число оплат +54%, средний чек, средний чек 3,15 тыс. руб. (+14%). Это не спонтанные прогулки: аудитория осознанно планирует культурный досуг и экскурсионные программы, воспринимая их как важную часть саморазвития.

Отдых с близкими: ценность совместных впечатлений

Домашние киновечера и видеоигры отлично дополняются активным отдыхом. Парки развлечений и цирки демонстрируют устойчивый рост: оборот увеличился на 39%, число оплат — на 20%. Средний чек достиг 2,03 тыс. руб., прибавив 16%.

Семьи готовы вкладывать в совместный офлайн-досуг — впечатления, которые создаются и переживаются вместе.

Хобби и социализация: баланс виртуального и реального

Службы знакомств выросли в обороте на 97%, число оплат увеличилось на 72%, средний чек составил 513 руб. (+15%). Подписочные сервисы в данном случае выступают не заменой живому общению, а эффективным инструментом для организации реальных встреч и свиданий.

Впечатляющую динамику показывают музыкальные магазины: оборот вырос на 99%, число оплат — на 96%. Почти стабильный средний чек в 6,88 тыс. руб. (+2%) указывает на массовый приток новых покупателей. Слушая музыку онлайн, люди вдохновляются на покупку реальных инструментов, требующих времени, практики и физического вовлечения — осознанного погружения в реальное занятие.

Что стоит за цифрами

Мы наблюдаем не борьбу онлайна с офлайном, а формирование рынка полноценного жизненного опыта. Стриминги соседствуют с походами в кино, онлайн-галереи подогревают интерес к реальным выставкам, а свайп в приложении становится первым шагом к ужину в ресторане.

Это не просто сезонность или отложенный спрос. Миллионы таких решений складываются в новую потребительскую реальность — где онлайн и офлайн органично дополняют друг друга. Россияне готовы платить за полноту жизни во всех её проявлениях, грамотно распределяя ресурсы между цифровым комфортом и живым опытом.

*Аналитики «ЮKassa» изучили траты россиян в июне – августе 2026 г. и сравнили их с показателями июня – августа 2025 г.