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Цифровизация
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«Тензор» четвертый год подряд признан лидером СЭД по версии CNews

По данным исследования CNews Analytics, «Тензор» (разработчик Saby) занял первое место в рейтинге крупнейших поставщиков систем автоматизации документооборота (СЭД) на основе финансовых результатов 2025 г.

Выручка составила около 3,48 млрд руб. — на 27,6% больше, чем годом ранее и была достигнута за счет стабильного прироста клиентов.

«Тензор» рос быстрее рынка: совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков СЭД увеличилась на 15% и достигла почти 20,4 млрд руб. При этом у 22% участников рейтинга выручка снизилась.

Меняется и сам рынок СЭД. Компании развивают уже внедренные системы, связывают их с другими корпоративными сервисами и автоматизируют новые процессы. Следующий этап — встроить в эти процессы искусственный интеллект.

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«СЭД постепенно становится частью общего цифрового контура компании. Поэтому сегодня важно не только работать с документами без бумаги, но и автоматизировать то, что происходит вокруг них: согласование, обработку, передачу данных и другие операции. Мы развиваем Saby Docs в эту сторону», — сказала Елена Загребова, руководитель направления Saby Docs.

В пятерку крупнейших поставщиков СЭД вошли Directum с выручкой 2,87 млрд руб., ELMA — 1,9 млрд руб., Digital Design — 1,77 млрд руб. и ЭОС — 1,31 млрд руб.

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