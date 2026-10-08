Сотрудники на удаленке есть в 3 из 10 компаний

Доля компаний, где есть сотрудники на удаленке, по итогам сентября составила 31%, в феврале 2026 было 35%. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Работодателей, практикующих удаленку, за полгода стало чуть меньше: 31% сейчас против 35% в феврале 2026 г. Среди компаний со штатом до 100 человек удаленные сотрудники сегодня трудятся лишь в каждой пятой (21%). В компаниях с численностью от 100 до 1000 человек показатель составляет 34%, а среди крупных работодателей со штатом более 1000 человек удаленка сохранилась у 38%. Таким образом, разрыв между малым и крупным бизнесом продолжает расти: крупные компании практикуют удаленный формат для отдельных специалистов чаще.

В Москве сотрудники на дистанционной работе есть в 41% компаний, в Санкт-Петербурге — в 34%, а в остальных регионах России — только в 27%.

Работники за рубежом остаются для российских компаний скорее исключением. Лишь 4% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за границы. Среди крупных предприятий таких 6%, среди компаний со штатом до 100 человек — всего 1%. В Санкт-Петербурге этот показатель минимален (1%), в Москве и регионах он держится на уровне 4–5%. За последние два года доля компаний с зарубежными сотрудниками на удаленке практически не менялась.

Там, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива. В 78% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 12% работодателей указали, что на удаленке находится от 10 до 20% штата. Полностью удаленных коллективов практически не осталось.

Каких специалистов чаще всего оставляют на удаленке? Лидером по-прежнему является сфера информационных технологий: в 50% компаний, практикующих дистанционный формат, удаленно работают именно ИT-специалисты. На втором месте — управление персоналом, рекрутинг и кадры (19%). На третьем — бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами (по 13%). В дистанционном режиме трудятся операторы кол-центров и инженерно-технические работники (по 10%), отделы маркетинга и рекламы (9%), документооборота (8%), закупок и аналитики (по 6%), дизайна (5%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 203

Время проведения: 7 сентября — 6 октября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.