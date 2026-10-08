Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

RWB и Альянс по защите детей в цифровой среде договорились о сотрудничестве

Группа RWB и Альянс по защите детей в цифровой среде объединят усилия для развития проектов и инициатив, направленных на защиту детей и подростков от актуальных рисков цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора RWB по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова и председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

В числе ключевых направлений совместной работы — изучение актуальных цифровых рисков и угроз для несовершеннолетних, развитие проектов по повышению цифровой грамотности детей и родителей, проведение образовательных и просветительских мероприятий, а также реализация совместных информационных и креативных инициатив в сфере цифровой безопасности.

«Для RWB важно обеспечивать как эффективность пользовательского опыта, так и его безопасность. Эти два аспекта — составляющие устойчивого развития детей в цифровой среде. Сегодня дети и подростки активно пользуются нашими цифровыми сервисами, вопросы их безопасности требуют системного подхода и совместной работы бизнеса, государства и профильных организаций. Уверена, что вместе с Альянсом мы сможем усилить развитие наших практик в этой и других сферах. Наша общая задача — вовлекать больше детей и их родителей в процессы, связанные с формированием доверенной цифровой среды», — сказала заместитель генерального директора RWB по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова.

«Безопасность детей в цифровой среде невозможно обеспечить усилиями одной компании или организации. Для этого необходимо объединять экспертизу технологического бизнеса, государства, общественных организаций и образовательного сообщества. Для нас особенно важно, что к этой работе присоединяется РВБ — компания с огромной аудиторией и возможностями для масштабирования социально значимых инициатив. Уверена, наше сотрудничество позволит сделать знания о цифровой безопасности доступнее для миллионов детей и родителей», — отметила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В каких случаях ИТ-компании отказываются внедрять IBP у заказчика

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Зачем HR-аналитика нужна топ-менеджерам — и какой она должна быть

D-Link «расследует» информацию о двух критических уязвимостях в роутерах

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

ИИ-ботнет с функциями червя захватывает Docker-хосты. Признак атаки — неожиданная активность Telegram

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще