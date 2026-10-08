Rutube тестирует ИИ-помощника для авторов

Rutube начал тестировать ИИ-помощника для авторов, который объединит в Студии Rutube инструменты для подготовки, оформления и развития контента. Платформа уже подготовила первые функции сервиса к закрытому тестированию. ИИ-помощник сможет предлагать идеи и сценарии для видео, формировать контент-план, создавать заголовки и SEO-оптимизированные описания, подбирать теги и тайм-коды, а также анализировать канал автора, тренды и конкурентное окружение. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

«Развитие инструментов для авторов напрямую влияет на экономику Rutube. Чем меньше времени создатель контента тратит на рутинные действия, тем больше ресурсов у него остается на производство новых видео, работу над каналом и с аудиторией. ИИ-помощник упрощает путь от идеи ролика до его публикации на платформе. Для видеоплатформ это дает увеличение объема и регулярности контента, увеличение вовлеченности и времени просмотра. В перспективе такие инструменты помогают формировать более устойчивую экономику авторов и повышать интерес пользователей. Рост аудитории и потребления контента расширяет возможности монетизации как для самих креаторов, так и для цифровых активов “Газпром-Медиа Холдинга”. Поэтому ИИ-сервисы для авторов мы рассматриваем не только как технологическую задачу, но и как один из инструментов развития бизнеса», — сказал заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

На этапе пилота ИИ-помощник сможет предлагать автору пять идей для новых видео с учетом тематики его канала и формировать на их основе контент-план. Еще один сценарий предполагает анализ готового ролика до публикации. Система предложит подходящие варианты заголовка, сгенерирует описание, разобьет видео на тайм-коды и порекомендует визуальные решения для дизайна обложки. Кроме того, ИИ также сможет оценить ранее загруженные видео до момента публикации.

В числе других возможностей разрабатываемого ИИ-помощника — расширенная аналитика контента и канала автора, рекомендации по повышению эффективности видео, анализ комментариев и статистики, а также инструменты для адаптации длинных роликов под короткий формат. Кроме того, система сможет отслеживать актуальные тренды и помогать автору анализировать контент других каналов.

Для начинающих блогеров ИИ-сервис упростит первые этапы работы с Rutube. Например, поможет выбрать тему, подготовить сценарий и оформить видео без необходимости разбираться сразу во всех инструментах продвижения. Для профессиональных авторов ИИ-помощник сможет автоматизировать часть регулярных задач, ускорить выпуск контента и упростить работу с большими объемами видео.