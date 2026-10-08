RuBackup Catalog Granular Recovery от «Группы Астра»: точечное восстановление объектов каталога ALD Pro без остановки сервисов

«Группа Астра» представила RuBackup Catalog Granular Recovery (RuBackup CGR) — интегрированное решение на базе Astra Linux Directory Pro (ALD Pro) и RuBackup для крупных организаций с распределенной доменной инфраструктурой. Оно обеспечивает резервное копирование и гранулярное восстановление объектов LDAP-каталога и их атрибутов в онлайн-режиме — без остановки LDAP-службы и связанных с ней сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Резервное копирование выполняется по расписанию (с точностью до минуты) или вручную. Для сделанных копий доступны сжатие и защитное преобразование данных. Кроме того, эти копии можно перемещать между разными типами хранилищ и настраивать сроки хранения.

Ключевая особенность новинки — возможность детально сравнивать текущее состояние каталога с любой резервной копией. Администратор выбирает контроллер домена, отбирает объекты по типам и атрибутам и получает подробную информацию о всех изменениях в удаленных, измененных и перемещенных записях. RuBackup CGR показывает не только факт изменения, но и значения атрибутов до и после модификации, а также созданные и удаленные записи. Результаты можно экспортировать в форматах PDF и CSV для аудита и отчетности.

В отличие от других продуктов, требующих восстановления каталога полностью, RuBackup CGR позволяет восстановить только выбранные объекты и атрибуты. Поддерживается восстановление объектов из «Корзины», а также тех, что окончательно удалены из каталога, со всеми атрибутами из резервной копии. Для восстанавливаемых учетных записей CGR умеет задавать временный пароль или использовать хеши ключей из резервной копии.

Перед тем как начать восстановление, система формирует предварительный отчет с перечнем объектов и атрибутов, которые предстоит восстановить, а также сравнением их значений. Так администратор может проверить содержание операции до ее старта и уменьшить риск ошибок.

Решение интегрируется с ИБ-инфраструктурой: поддерживает учетные записи как сервисные, так и с аутентификацией Kerberos, а еще — работу в средах с мандатным разграничением доступа. Модель многопользовательского доступа разделяет права операторов резервного копирования и администраторов через участие в группах LDAP-каталога, что упрощает управление.

«Продукт появился как ответ на прямой запрос наших крупных заказчиков, для которых принципиально важно иметь возможность восстанавливать не только весь каталог целиком, но и отдельные его объекты, причем делать это быстро, легко и без прерывания работы доменных сервисов. Опираясь на многолетний опыт команды ALD Pro, коллегам из RuBackup удалось создать технически выверенное решение: оно позволяет оперативно находить изменения как в прямом, так и в обратном направлении, чтобы выявлять в том числе и те объекты, что появились в каталоге уже после создания резервной копии. С RuBackup CGR можно восстанавливать как конкретные учетные записи пользователей и компьютеров, так и отдельные атрибуты, включая пароли. Решающее значение имеет, конечно же, удобный веб-интерфейс, где реализованы все ключевые пользовательские сценарии для быстрого устранения инцидентов и проведения аудита», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.

«Интеграция RuBackup с ALD Pro позволила нам применить к специфической задаче защиты LDAP-каталога все ключевые возможности нашей системы: дедупликацию, гибкое управление хранилищами, контроль срока жизни резервных копий. При этом мы сохранили главный принцип RuBackup: администратор работает в едином знакомом интерфейсе, а вся сложность взаимодействия с каталогом остается «за кулисами». Результат — быстрая, надежная и полностью управляемая защита доменной инфраструктуры», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».

RuBackup CGR предназначен для тех заказчиков, для кого критически важна безотказная работа сервисов идентификации и доступа. Онлайн-восстановление отдельных объектов и атрибутов помогает сократить время устранения инцидентов и избежать необходимости восстанавливать весь каталог, а предварительный анализ и отчетность делают операции более контролируемыми. RuBackup CGR создан для инфраструктур с повышенными требованиями к защите и разграничению доступа к данным каталога.