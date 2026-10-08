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RDW Computers и Netlab заключили дистрибьюторское соглашение

Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), российский производитель вычислительной техники, и компания Netlab, российский широкопрофильный дистрибьютор компьютерной техники, объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерского соглашения Netlab обрела статус официального дистрибьютора продукции RDW Computers и расширила портфель российских решений для государственных и корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи».

История компании Netlab, как и история ИТ-рынка России, длится на протяжении уже более 30 лет. Этот путь, начавшийся от установки локальных компьютерных сетей и поставки первых компьютеров, продолжается расширением количества товарных групп и признаниями профессиональных успехов Netlab в сфере дистрибуции. Сегодня эта компания поставляет на российский рынок более 130 тыс. наименований товаров от 570 производителей.

«Развитие сотрудничества с российскими производителями остается одним из ключевых направлений Netlab. Появление в нашем продуктовом портфеле техники RDW Computers позволит предложить партнерам еще больше современных отечественных продуктов для реализации проектов различного масштаба: от оснащения рабочих мест до построения серверной инфраструктуры», – отметил Андрей Сунгуров, начальник отдела импортозамещения.

В рамках сотрудничества Netlab намерен интегрировать поставку продукции RDW Computers в собственную партнерскую сеть и обеспечить ее участникам доступ к обширной продуктовой экосистеме RDW Computers.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«RDW Computers – в числе российских ИТ-брендов, которые играют значимую роль в становлении микроэлектронной отрасли России. Мы располагаем широкой продуктовой экосистемой: от компьютерной периферии и клиентских решений до программно-аппаратных комплексов и GPU-серверов. Техника, выпускаемая под нашим брендом, пользуется растущим спросом на ИТ-рынке России и занимает лидирующие позиции в отрасли по количеству решений, внесенных в реестр Минпромторга России», – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – Вместе с Netlab мы можем построить устойчивую вендорную модель, которая удовлетворит критические потребности различных отраслей экономики. Наши компании располагают всеми необходимыми ресурсами для успешного партнерства. Однако ключевым фактором успеха является совпадение наших стратегических целей».

Сотрудничество RDW Computers и Netlab направлено на расширение доступности российской вычислительной техники, поддержку проектов технологической независимости и развитие современной ИТ-инфраструктуры России.

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