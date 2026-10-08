Приложение «Альфа-Капитал» второй год подряд возглавило рейтинг Markswebb

Мобильное приложение «Альфа-Капитал» заняло первое место в рейтинге по итогам сравнительного исследования Asset Management Apps Rank 2026, проведенного консалтинговой компанией Markswebb. Эксперты изучили приложения 10 крупнейших российских управляющих компаний по методике, включающей в себя несколько сотен оценочных критериев. Приложение «Альфа-Капитал» набрало 77,5 балла — почти втрое больше среднего показателя по рынку.

Приложения проверялись по единому сценарию. Эксперты выполняли типичные действия как реальные пользователи: выбирали и оформляли продукты, уточняли условия по комиссиям и налогам, заказывали документы, контролировали портфель и выводили средства. Приложение «Альфа-Капитал» показало лучший результат в семи из восьми групп задач. Эксперты отметили полноценную работу со всеми тремя типами продуктов, вошедшими в исследование: паевыми фондами, ИИС1 и стратегиями доверительного управления — от оформления и контроля портфеля до вывода средств.

«Независимый взгляд помогает понять, насколько наша цифровая экосистема отвечает задачам клиента, связанным с инвестициями. Сегодня они выходят далеко за рамки непосредственно операций в портфеле — только за последний год в приложении появились стресс-тест портфеля, инструменты для анализа структуры инвестиций и денежных потоков, налоговые сервисы и ИИ-решения2. Исследование подсвечивает как наши сильные стороны, так и направления дальнейшего совершенствования технологий и сервиса, на которых мы сфокусируемся в ближайшее время», — прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Эксперты отметили уникальные для приложения управляющей компании функции: глобальный поиск по всем разделам, налоговый калькулятор ИИС1, стресс-тестирование портфеля, анализ инвестиций по эмитентам и отраслям, информацию об управляющих активами. Клиенты компании могут видеть ожидаемую сумму налогового вычета по ИИС и формировать готовый инвестиционный портфель под долгосрочную цель с минимумом действий.

Помимо этого, приложение «Альфа-Капитал» отличается продвинутым чат-ботом: виртуальный помощник Гаврюша быстро отвечает на типовые вопросы, а если требуются уточнения, своевременно подключает оператора. Еще одно решение, которого нет у других участников рейтинга, — видеоуроки об инвестиционных продуктах.

За последние месяцы лидерские позиции УК «Альфа-Капитал» в сфере цифровых технологий не раз отмечались экспертным сообществом. Так, компания получила золото в номинации «Лучшая ИИ-экосистема2 для сотрудников» по итогам премии Russian Employee Experience Awards 2026. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы названо «Цифровой трансформацией года» по версии Generation AI Awards 2026. Приложение «Альфа-Капитал» шестой год подряд было признано лучшим среди управляющих компаний по оценке Investfunds Awards по итогам 2025 года.

В прошлом году УК «Альфа-Капитал» также занимала первое место в рейтинге приложений управляющих компаний по результатам исследования Markswebb.

1 ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

2 ИИ — искусственный интеллект.