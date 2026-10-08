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«ОТП Банк» создал мини-курс для адаптации новых сотрудников с помощью нейросетей

«ОТП Банк» представил кейс по созданию обучающего мини-курса для новых сотрудников с использованием нейросетей. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

В основе корпоративного курса - идея «Твой первый день: четыре шага к успешному старту». Целевая аудитория проекта – новые сотрудники «ОТП Банка», которым необходимо быстро адаптироваться, наметить первые задачи после выхода на работу. Вместо стандартной инструкции команда ОТП-Банка создала интерактивный лендинг с анимационным видеороликом, в котором главный герой рассказывает про этапы погружения в рабочие процессы – получение доступов к корпоративным системам, знакомство с командой и своим рабочим местом, правилами политики компании.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для создания курса использовались популярные нейросети, с их помощью были сгенерированы: главный герой, видеоролик, сценарии к фоновой музыке и закадровому голосу, а также визуальные элементы анимации.

«Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы процесс обучения сотрудников был интересным и продуктивным. Использование нейросетей позволило нам значительно ускорить создание контента и сделать его визуально привлекательным для новых специалистов. Это не просто инструкция – это погружение в корпоративную культуру банка», – отметила Татьяна Юнисова, начальник Отдела дистанционного обучения «ОТП Банка».

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