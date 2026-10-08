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МТС запустила 5G в Нижнем Новгороде

МТС открыла абонентам доступ к сети 5G в Нижнем Новгороде. Связь пятого поколения доступна на отдельных территориях семи районов города: Нижегородского, Канавинского, Советского, Московского, Автозаводского, Ленинского и Сормовского. Покрытие охватывает как популярные у жителей и туристов локации, так и спальные районы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть развернута на действующих частотах LTE 2100 МГц по принципу технологической нейтральности — это позволяет поэтапно наращивать емкость и улучшать качество связи в местах наибольшей концентрации абонентов.

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«Мы запустили первые базовые станции 5G в Нижнем Новгороде. Это первый этап развития сети пятого поколения в регионе. Мы будем последовательно расширять покрытие в городе и Нижегородской области, наращивать емкость сети и развивать ее возможности. Это работа на перспективу, которая требует времени и поэтапного развития инфраструктуры. Особое значение новая технология имеет для бизнеса: она расширяет возможности использования цифровых сервисов, подключения умных устройств и автоматизации рабочих процессов», — сказал врио директора МТС в Нижегородской области Максим Леденцов.

Ранее, 11 сентября 2026 г., МТС открыла доступ абонентам гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Пиковая скорость передачи данных достигает 1,5 Гбит/с. Сеть действует в Москве, Санкт‑Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе на базе 46 бывших тестовых зон. Параллельно компания развивает новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE в городах‑миллионниках и областных центрах.

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