«МегаФон»: бизнесу необязательно перестраивать всю ИТ-архитектуру ради ИИ

Крупным компаниям необязательно переносить почту, мессенджеры, телефонию, видеоконференции и другие сервисы в единую систему, чтобы использовать искусственный интеллект, считает директор по автоматизированному рабочему месту «МегаФона» Евгений Нефедьев. «Я бы пошел от обратного: оставил существующие системы, но построил над ними единый интеллектуальный слой», — заявил Нефедьев на сессии в рамках форума «Цифровые решения», проходящего в Москве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Например, сообщение клиента в чате, звонок в контактный центр и последующая встреча с менеджером для разных систем могут быть тремя отдельными событиями, «тогда как для бизнеса это одна история — один клиент, одна проблема и одно решение», перечислил он.

При этом единый интеллектуальный слой не должен расширять доступ сотрудников к корпоративной информации: он должен работать с правами исходных систем и сохранять принцип Privacy by Design (встраивания защиты данных с самого начала процесса разработки). Нефедьев уточнил, что «не нужно унифицировать все коммуникации — нужно унифицировать понимание коммуникаций».