Кирилл Меньшов: Главным критерием успеха любой технологической экосистемы становится удобство для клиента

Главным критерием успеха любой технологической экосистемы становится удобство для клиента. Для пользователя самое важное — объединяющие элементы или общий сервис. В этом направлении Сбербанк достиг хороших результатов: почти все сервисы связаны между собой такими элементами. Об этом рассказал на сессии «За пределами экосистем: как бизнес находит новые точки роста, и какую ценность они несут клиенту» в ходе форума «Цифровые решения» старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Речь идет о технологиях единой авторизации, единого платежа, лицевого счета, профиля и подписки. У нас практически все сервисы провязаны этим объединяющим элементом. Есть набор партнёрских сервисов, которые находятся на так называемой гелиоцентрической орбите. Они интегрированы чуть меньше, так как поддерживают совместимость с несколькими экосистемами одновременно. Здесь ключевая сложность в том, что бэк-сервисы — например, единое облако, стек, бухгалтерия — слишком дороги для элементов за пределами основного ядра, потому что, как правило, эти сервисы заточены на большой бизнес, на большое количество транзакций и операций».

Спикер отметил, что в фокусе — удобство клиента. И здесь важно, чтобы сервисы были максимально похожи, имели прозрачные клиентские пути перехода. По его мнению, сейчас все экосистемы так и развиваются.

Кирилл Меньшов подчеркнул, что особое внимание сейчас уделяется технологиям искусственного интеллекта. И в этом направлении очень выгодно создание единой инфраструктуры — эффективное распоряжение ресурсами становится ключевым. Единая инфраструктура для нового технологического уклада позволит экономить на переиспользованиимежду всеми элементами экосистемы.

Организация в современном мире — это набор бизнес-способностей, которые опираются на технологии. Для новой агентной экономики требуется принципиально новый технологический стек: от инференса больших языковых моделей до управления агентами, контроля их работы и качества.

Задача каждой компании — и в ядре, и в сателлитах — определить, что можно объединить или переиспользовать. Самое дорогостоящее — это инференс, его эффективнее использовать через общую платформу. Остальные технологии разрабатываются по платформенному подходу.

Спикер отметил, что технологический мир довольно открыт. Часто даже конкурирующие компании обмениваются технологическими подходами. Делиться внутри экосистемы и со всем рынком — естественный процесс. Самое главное, что сейчас находится в ядре, — это методология: как все это целостно строить.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «А для нас самое главное — клиенты и сервисы, которые они получают. С точки зрения новых технологий ключевое — это как мы и наша экосистема, вся наша экономика и сервисы, которые у нас есть, перейдём в агентный режим предоставления».