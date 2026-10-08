«Киберщит»: в Санкт-Петербурге стартовал проект по цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников

В Санкт-Петербурге стартовал образовательный проект «Киберщит» — программа по цифровой грамотности и кибербезопасности для учащихся 1–11 классов. В нем примут участие более 5000 школьников и 250 педагогов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Проект поможет ребятам научиться распознавать угрозы в интернете, защищать личные данные и безопасно пользоваться цифровыми сервисами. В рамках проекта школьники пройдут курс «Киберщит» из 8–12 коротких занятий. На классных часах они разберут распространенные цифровые угрозы: мошенничество в социальных сетях, спам-рассылки, зеркальные сайты, цифровое пиратство. Занятия проведут педагоги с использованием платформы «Алгоритмика» и готовых методических материалов.

Курс разработан с учетом возраста школьников и того, как они взаимодействуют с цифровой средой: ученики 1–4, 5–9 и 10–11 классов будут разбирать разные темы и выполнять задания разного уровня сложности.Ученики 1–4 классов узнают, как распознавать спам и мошеннические сообщения, безопасно скачивать контент, защищаться от кибербуллинга в играх и какие личные данные нельзя публиковать в интернете.

Школьники 5–9 классов разберутся в правилах кибергигиены и защиты персональных данных, цифровом этикете, финансовой безопасности, фишинге и других видах интернет-мошенничества. В программу войдут и реальные кейсы из практики Сбербанка. Например, школьники разберут ситуацию, когда подростку предлагают «легкий заработок» за использование его банковской карты для перевода чужих денег, и узнают, как распознать подобную мошенническую схему.

Ученики 10–11 классов углубят знания о защите личных данных, вирусах, интернет-мошенничестве и финансовой безопасности. Для старшеклассников предусмотрены более сложные практические задания и самостоятельная работа с теоретическими материалами.

Отдельной практической частью «Киберщита» станет чемпионат по информационной безопасности для учеников 5–9 классов. На онлайн-отборе и онлайн-полуфинале участники выполнят задания по кибербезопасности, работе с информацией и ИКТ, программированию, алгоритмам, кодированию, математике и логике.

18 декабря 2026 г. на площадке Академии технического творчества и цифровых технологий встретятся 120 финалистов. Они объединятся в команды и выполнят задания по информационной безопасности. Команды представят свои разработки жюри, которое определит победителей чемпионата.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Киберщит» поможет тысячам петербургских школьников научиться защищать себя в сети. Отдельно отмечу роль правительства, которое поддерживает такие инициативы и создает условия для того, чтобы дети осознанно и безопасно осваивали цифровую среду. Только объединив усилия государства, бизнеса и образовательных организаций, мы воспитаем поколение, которое не просто владеет технологиями, но и применяет их ответственно».

Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором «Алгоритмики»: «Цифровая безопасность сегодня стала частью повседневной жизни детей. Поэтому важно не просто рассказывать школьникам о возможных угрозах, а учить их распознавать риски и действовать в конкретных ситуациях: отличать мошеннические сообщения, защищать личные данные, безопасно пользоваться цифровыми сервисами. В «Киберщите» мы постарались выстроить обучение именно вокруг практики, чтобы полученные знания школьники могли применять в реальной жизни».

Павел Розов, заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга: «Сегодня тема безопасности в цифровом мире как никогда актуальна. Поэтому те знания, которые получат участники проекта «КиберЩит», помогут им противостоять угрозам, с которыми все чаще сталкиваются ребята в повседневной жизни. Полученными знаниями они смогут поделиться со своими сверстниками, а также со своими родителями, бабушками и дедушками. Уверен, что пятью тысячами участниками этот проект не ограничится».

Генеральный партнер «Киберщита» — Сбербанк. Организатор проекта — БАНО «Светильник». Образовательную программу и цифровую платформу разработала «Алгоритмика». Проект проходит при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Академии технического творчества и цифровых технологий.