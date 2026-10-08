Какая компьютерная техника становится базовой для бизнеса — аналитика OCS и Nerpa

В первом полугодии 2026 г. российский рынок персональных систем столкнулся с заметными изменениями. Нехватка комплектующих отразилась на стоимости готовых устройств, а игроки в то же время адаптировались к новым требованиям: обязательной маркировке и ужесточению правил ввоза техники. На этом фоне компании пересматривали планы обновления оборудования. Аналитики OCS совместно с экспертами ИТ-бренда Nerpa изучили структуру спроса в корпоративном секторе и сравнили ее с данными первого полугодия 2025 г. Об этом CNews сообщили представители OCS.

По наблюдениям специалистов OCS, компании выбирают компьютерную технику со сбалансированными техническими характеристиками. Модели, которые раньше относились к бюджетным, из-за роста стоимости комплектующих переместились в более высокий ценовой сегмент. В результате фокус бизнеса постепенно смещается с минимально достаточных конфигураций на более универсальные решения с большим сроком актуальности.

Например, в сегменте ноутбуков увеличился спрос на устройства с оперативной памятью 16 ГБ и SSD объемом 512 ГБ. По сравнению с первым полугодием 2025 г. продажи таких моделей выросли почти на 20% и превысили 50% рынка. Интерес к решениям с ОЗУ 8 ГБ и SSD 256 ГБ при этом снизился до 5% от общих закупок компаний. Такие характеристики по-прежнему подходят для базовых офисных сценариев, однако возможности устройств заметно ограничены при многозадачной работе. В условиях роста цен компании чаще выбирают конфигурацию ноутбука с оперативной памятью 16 ГБ и SSD 512 ГБ как более универсальную для типового корпоративного ПО и одновременной работы с несколькими приложениями.

Схожая тенденция сложилась и в сегменте системных блоков. Сочетание оперативной памяти 16 ГБ и SSD объемом 512 ГБ становится базовой конфигурацией для компаний. По данным OCS и Nerpa, в первом полугодии 2026 г. на такие устройства пришлось 73% продаж в анализируемой категории, тогда как год назад их доля не превышала 30%. Одновременно снижается спрос на системные блоки с накопителями объемом 256 ГБ: при сравнительно небольшой разнице в стоимости конфигурация с SSD 512 ГБ дает больше возможностей на весь срок эксплуатации устройства. При этом компании реже приобретают избыточные для типовых рабочих мест объемы оперативной памяти. Доля решений с ОЗУ 32 ГБ и более по сравнению с 2025 г. сократилась с 20% до 5%: такие устройства приобретают преимущественно для узкоспециализированных задач.

В сегменте рабочих станций, напротив, растут требования к производительности и объему оперативной памяти. В 2025 г. наиболее популярными были модели с ОЗУ 32 ГБ, но теперь спрос смещается в сторону конфигураций с 64 ГБ и более. В первом полугодии на такие решения пришлось больше половины всех проданных устройств. Это связано со спецификой применения рабочих станций: программное обеспечение для моделирования, проектирования и сложных вычислений становится более ресурсоемким. При этом в выборе накопителей спрос оказывается более полярным. Компании чаще приобретают рабочие станции с SSD на 1 ТБ, а для задач, где большой локальный объем хранения не требуется, сформировался отдельный, более бюджетный сегмент с SSD 256 ГБ.

В разрезе производителей предпочтения корпоративных заказчиков меняются медленнее, чем конфигурации устройств. Например, около половины персональных систем, проданных в первой половине года, приходится на зарубежные бренды Acer и Lenovo. Особенно заметна эта тенденция в сегменте ноутбуков, где доля импортных решений достигла 80%. Эксперты связывают это в том числе с привычностью оборудования и накопленным опытом его эксплуатации в корпоративной инфраструктуре. При этом российские бренды укрепляют позиции в отдельных категориях: в сегменте системных блоков и рабочих станций отечественные решения уже занимают существенную долю.

«Напряженность на рынке памяти и накопителей сохраняется, поэтому подход компаний к конфигурациям вряд ли быстро изменится. Часть заказчиков, которые откладывали обновление парка оборудования, могут вернуться к закупкам в конце года, чтобы закрыть запланированные проекты и заменить устаревшую технику. На этом фоне ноутбуки и системные блоки с ОЗУ 16 ГБ и SSD 512 ГБ имеют все шансы укрепить позиции на рынке, заменив более простые решения», — отметила Наталья Гончарова, исполнительный директор ИТ-бренда Nerpa.

Большие объемы оперативной памяти и накопителей останутся востребованы там, где требуются высокие рабочие нагрузки: при работе с графикой, виртуальными машинами, сложными средами разработки и вычислительными задачами. Практика закупки оборудования со значительным запасом технических характеристик, напротив, станет менее распространенной: компании все внимательнее соотносят стоимость устройства с реальным сценарием его использования.

Консервативность сохранится и в выборе брендов. При росте стоимости техники ИТ-подразделения не готовы массово переводить сотрудников на новые для компании модели без предварительного тестирования. Поэтому в тех категориях, где российские и новые азиатские бренды еще не получили широкого распространения, их внедрение будет идти через пилотные партии и сбор обратной связи. В сегменте системных блоков и рабочих станций этот процесс уже продвинулся заметно дальше, чем в ноутбуках. Российские решения продолжат набирать долю рынка, однако скорость замены брендов будет существенно зависеть от категорий оборудования и требований конкретных заказчиков.