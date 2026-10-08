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К брокерскому счету в «СберИнвестициях» можно будет подключить внешних ИИ-агентов

Скоро в «СберИнвестициях» появится возможность подключать к брокерскому счету ИИ-агентов — программы на основе общедоступных нейросетей, которые смогут не только ответить на вопросы клиента, но и выполнить задачи по его поручению. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Клиент сможет разрешить помощнику проанализировать свой портфель, подобрать подходящие продукты, а со временем и подавать торговые поручения под своим контролем. Выбирать помощника будет сам инвестор. Им может стать встроенный ассистент или внешний ИИ-агент, которому инвестор дал доступ к своему счёту.

Запуск проекта запланирован на 2027 г.: доступ внешних агентов к брокерскому счету будет открываться поэтапно — сначала для определённого набора клиентских сервисов, затем для более широкого круга операций.

«Наша цель — открыть людям доступ к инструментам, которые прежде были прерогативой крупных компаний, а также дать им свободу в выборе привычного для них ИИ-помощника. Речь про углубленный анализ собственных торговых стратегий и истории сделок, автоматизация выбранных стратегий, а также интеллектуальный анализ портфеля», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Отдельное преимущество — снижение информационного шума: фильтрацию и суммаризацию информации берет на себя искусственный интеллект. Это демократизация инвестиций профессионального уровня, когда возможности, доступные ранее фондам и крупным игрокам, приходят к каждому розничному инвестору.

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес
От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес цифровизация

По словам Ведяхина, инвестор полностью сохраняет контроль над тем, какой доступ к его брокерскому счету получает ИИ-помощник. Человек может ограничить работу агента режимом чтения, а возможность совершать сделки подключить отдельно. При этом инвестор сам определяет, к какому счёту или счетам агент получает доступ с правом подачи торговых поручений. Дополнительно возможно подключить опцию подтверждения каждой сделки агента, а также в его распоряжении будет «большая красная кнопка», с помощью которой можно мгновенно прекратить доступ агента к счетам, сказал Ведяхин.

«Задача, которую мы перед собой ставим — дать человеку свободу в использовании возможностей искусственного интеллекта в процессе управления своими инвестициями. Мы исходим из того, что человек сам выбирает, кому доверить помощь на фондовом рынке: встроенному ассистенту, внешнему помощнику или выбрать привычное обслуживание со специалистом. Все ИИ-агенты — и наши, и внешние — будут подключаться по единым правилам, а клиент сможет в любой момент отозвать доступ», — сказал Ведяхин.

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