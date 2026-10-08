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Госслужащим пока не нужен искусственный интеллект

Консалтинговое агентство Rodionoff Group исследовало требования к цифровым компетенциям кандидатов на государственную гражданскую службу. В выборку вошла 321 вакансия: 228 вакансий федеральной гражданской службы и 93 вакансии гражданской службы субъектов Российской Федерации. Явные обязательные или желательные цифровые знания и навыки указаны в 135 из 321 вакансии (42,1%). Это работа с компьютером и программами, цифровыми системами, технические и профильные платформы, включая требуемые знания правил защиты информации и регулирования ИТ. Об этом CNews сообщили представители Rodionoff Group.

Так, в 9% исследуемых вакансий есть требования к навыкам работы с электронным документооборотом, а в 7,5% – к умению проводить аналитические операции с цифровыми данными.

Самыми популярными программами, которыми должен владеть госслужащий, стали Microsoft Excel (встречается в 53 вакансиях) и Microsoft Word (встречается в 43 вакансиях).

При этом навык использования нейросетей для кандидатов пока неактуален. Обязательное требование к знаниям в области ИИ обнаружено только в 1 из 321 вакансий. Еще в двух объявлениях искусственный интеллект упоминается в обязанностях, но прямых требований к знаниям кандидата нет.

Наиболее предметно запрос сформулирован в вакансии ведущего консультанта по цифровым сервисам и автоматизации Министерства кадровой политики Нижегородской области. Кандидат должен понимать возможности, ограничения и риски нейросетей. В задачи входят подготовка безопасных сценариев их использования, а также работа с ИИ-агентами и чат-ботами. Должность совмещает административные функции с технической автоматизацией, поэтому исследователи выделили ее отдельно.

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В двух федеральных министерствах акцент сделан на координации. В Минэкономразвития России ведущему консультанту предстоит координировать взаимодействие подразделений по внедрению ИИ. В Минцифры России главный специалист-эксперт должен взаимодействовать с органами власти и учреждениями по вопросам реализации ИИ-проектов. При этом обязательное знание технологии в этих объявлениях прямо не указано.

Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group: «Excel пока уверенно обгоняет искусственный интеллект. Получается любопытная конструкция: государство стимулирует внедрение ИИ в производство, коммерцию и медицину, а внедрять его на уровне ведомств или, по крайней мере, должностных инструкций не спешит. Безусловно, следующий шаг цифровизации — внедрение «умных» сервисов в работу госорганов. Вскоре государству будут нужны специалисты, способные отличить работающий инструмент от красивой презентации, проверить ответ нейросети и оценить безопасность ее применения. Иначе есть риск автоматизировать прежде всего производство отчетов о том, как успешно мы все автоматизировали. Об этом стоит задуматься уже сегодня».

Методика исследования

Исследование выполнено на 321 вакансии на государственную гражданскую службу: 228 федеральных и 93 региональных. Они опубликованы на портале-агрегаторе актуальных вакансий Dream Job и 20 официальных сайтах государственных органов. Выборка формировалась по названиям должностей, работодателям и кадровым разделам независимо от наличия терминов ИИ. На Москву и Нижегородскую область приходится 149 вакансий, или 46,42%. Экстраполировать полученные доли на всю российскую гражданскую службу нельзя. Результаты описывают исследованные объявления и не являются оценкой всего российского рынка госслужбы.

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