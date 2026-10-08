Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

«ГигаЧат» поможет инвесторам понять, что происходит с их портфелем

Запущен сервис на базе флагманской модели «ГигаЧата» в приложении «СберИнвестиции». С его помощью пользователи поймут, как меняется стоимость портфеля в течение дня. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Персональный разбор в последней версии мобильного приложения «СберИнвестиции» доступен пользователям с тремя и более активами — акциями, облигациями или фондами.

«ГигаЧат» показывает, какие бумаги сильнее всего повлияли на результат, и связывает их рост или снижение с новостями и рыночными событиями. Это помогает понять, что происходит с инвестициями, без необходимости самостоятельно собирать и сопоставлять информацию из разных источников.

Для подготовки разбора помощник использует десятки проверенных новостных источников и аналитику SberCIB. Из общего потока информации он выделяет события, связанные с активами конкретного клиента. Так инвестор получает объяснение, которое учитывает состав его портфеля и помогает сосредоточиться на главном.

Короткая сводка появляется прямо на экране «Портфель». Одним нажатием пользователь может перейти к подробному разбору в диалоге с ассистентом: узнать больше о причинах движения бумаг и посмотреть источники. При переходе контекст сохраняется — человеку не нужно заново объяснять, что его интересует.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Наша задача — сделать «СберИнвестиции» удобным инструментом для управления капиталом и роста благосостояния. Важно, чтобы и начинающий, и опытный инвестор мог разобраться в происходящем и принимать решения с учетом своих целей. «ГигаЧат» помогает сделать еще один шаг в этом направлении: новичкам — лучше понять связь между событиями на рынке и собственными вложениями, опытным инвесторам — быстрее оценить изменения в портфеле. Это первые шаги нового сервиса: мы продолжим его развивать, опираясь в том числе на обратную связь пользователей».

Новая функция дополняет аналитические возможности «СберИнвестиций». Ранее в приложении появилось четыре разреза анализа портфеля: «Активы», «Движения», «Отрасли» и «Счета».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Иски на четверть миллиарда выкатили знаменитому российскому производителю спецсредств связи для Минобороны

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Греф объяснил, зачем Сбербанку отделения банка несмотря на всю цифровизацию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще