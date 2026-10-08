«ЭРА-ГЛОНАСС» помогла найти авиабеспилотник при крушении в лесу

Единая система идентификации беспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволила оперативно определить место падения гражданского авиабеспилотника после потери устойчивого канала управления в лесах Костромской области. Это позволило предотвратить потерю госимущества, возможный ущерб бюджета на сумму около 1,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Беспилотник при выполнении работ по мониторингу лесного хозяйства вышел за пределы зоны полетов, потерял связь и продолжал неконтролируемый полет до полной разрядки аккумулятора. Телеметрические данные, полученные с помощью платформы идентификации госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволили грамотно рассчитать предполагаемую траекторию полета и координаты места падения беспилотника, после чего передали их поисковой группе. Беспилотник оказался в 10 км от точки потери связи», – сказали в АО «ГЛОНАСС».

Точные координаты помогли спасателям быстро найти и эвакуировать беспилотник из труднодоступного района густого лесного массива.