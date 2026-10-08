«ДОМ.РФ Технологии» заключила соглашения о сотрудничестве в сфере цифровизации жилой недвижимости

ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) заключила два соглашения о сотрудничестве с российскими разработчиками цифровых решений для жилой недвижимости. Документы с Голос.inSmart и ООО «Вэлсофт» предусматривают развитие и продвижение цифровых технологий для управления и эксплуатации жилых объектов, а также повышение их доступности для девелоперов, управляющих организаций и других участников рынка недвижимости. Соглашения подписаны в рамках Международного жилищного конгресса в Москве.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет размещение продуктов Голос.inSmart на маркетплейсе цифровых решений для девелопмента, который развивает «ДОМ.РФ Технологии». На площадке представлены отечественные цифровые продукты для различных этапов жизненного цикла объекта недвижимости. Решения Голос.inSmart дополнят представленное на маркетплейсе предложение технологиями для умного дома и эксплуатации жилой недвижимости. Стороны намерены содействовать более широкому внедрению цифровых решений на этапе эксплуатации жилья. Технологии умного дома позволяют автоматизировать управление инженерными системами жилого комплекса, контролировать параметры среды, а также интегрировать цифровые сервисы для жителей и управляющих организаций. Для девелопера это создаёт возможность учитывать эксплуатационные задачи ещё на этапе создания объекта и формировать единую цифровую среду жилого комплекса.

Соглашение с ООО «Вэлсофт» направлено на развитие цифровых решений для управляющих организаций и взаимодействия с жителями многоквартирных домов. Стороны намерены сотрудничать в сфере цифровизации процессов управления и эксплуатации жилой недвижимости, а также способствовать более широкому внедрению соответствующих решений в жилых проектах. Цифровые сервисы для управляющих организаций и жителей позволяют выстраивать взаимодействие по вопросам эксплуатации жилого комплекса, повышать доступность сервисов и упрощать решение текущих вопросов для участников процесса.

Доступность таких решений на единой отраслевой площадке позволит девелоперам знакомиться с продуктами, сопоставлять их с задачами конкретного проекта и выбирать необходимые технологии для последующего внедрения. Для разработчиков маркетплейс становится дополнительной площадкой для представления своих решений профессиональным участникам рынка.

«"ДОМ.РФ Технологии” последовательно развивает инфраструктуру для цифровизации всех этапов жизненного цикла объекта недвижимости. При этом сегодня особенно важно расширять доступность российских решений, которые можно применять не только при проектировании и строительстве, но и в эксплуатации жилья. Партнёрство позволит дополнить маркетплейс решениями в сфере умного дома и создать для девелоперов дополнительные возможности для выбора и внедрения таких технологий в жилых проектах», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

«Подписание данного соглашения — большой шаг к созданию настоящей суверенной экосистемы умных ЖК и умных городов в нашей стране. Наши отечественные решения по уровню информационной безопасности и простоте управления уже опережают зарубежные аналоги. Сейчас они могут стать ещё более доступными как для девелоперов и УК, так и для обычного пользователя», — заявил директор Голос.inSmart Алексей Усков.

«Мы рады стать стратегическим партнёром ДОМ.РФ. Наш многолетний опыт цифровизации ЖКХ и строительных компаний теперь получит системную поддержку на государственном уровне. Это позволит масштабировать лучшие практики, объединить усилия и создать по-настоящему единое цифровое пространство для всей строительной экосистемы страны и для отрасли ЖКХ», — подчеркнул директор ООО «Вэлсофт» Даниил Байгозин.