«Бюро 1440» и УК «Эльга» впервые в России заключили соглашение через низкоорбитальную спутниковую связь

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») и УК «Эльга» на форуме «Цифровые решения» заключили соглашение о тестировании сервиса на базе низкоорбитальной группировки. Впервые в России было организовано дистанционное подписание с использованием спутниковой связи нового поколения. Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440».

Документ был завизирован удаленно с использованием электронных подписей в ходе прямого включения с Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Участники подписания находились на расстоянии 5 тыс. километров друг от друга. Связь для системы электронного документооборота на площадке ситуационного центра на Эльге была организована через спутниковый канал на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440». Подключение к космической системе обеспечивал абонентский терминал собственной разработки.

«Удаленная работа с важными документами и большими данными в любой точке на карте России – один из ключевых бизнес-сценариев применения сервиса «Бюро 1440». Надежная связь для производственных и организационных процессов – это способ сократить время на принятие решения, сделать цифровизацию бизнеса инструментом роста эффективности, доступным в том числе там, где наземная связь невозможна или невыгодна экономически», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

В соответствии с соглашением, УК «Эльга» совместно с «Бюро 1440» протестируют сервис связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» на территории морского угольного терминала «Порт Эльга» в Хабаровском крае и на Эльгинском угольном месторождении в Республике Саха (Якутия). Кроме того, партнеры проработают сценарии использования спутникового ШПД для решения текущих и перспективных задач добывающего и логистического направлений.

В перспективе высокоскоростной спутниковый канал связи может стать базовой инфраструктурой для развития сервисов видеоаналитики, внедрения технологии цифровых двойников, беспилотных перевозок продукции карьерными самосвалами. С помощью сервиса «Бюро 1440» УК «Эльга» сможет повысить контроль безопасности объектов и оперативность реакции, улучшить условия работы сотрудников в труднодоступных местах.

«Объекты добывающего и транспортно-логистического секторов компании находятся в двух регионах Дальнего Востока – Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. Все производственные площадки расположены на значительном удалении от континентальной инфраструктуры связи. Кроме этого, добыча и транспортировка угля ведется в условиях экстремального климата. Технология спутниковой связи с низких орбит позволит обеспечить надежную коммуникацию для бизнеса, особенно на тех объектах, где ранее это было практически невозможно из-за отдаленности, а также повысит уровень безопасности для сотрудников производств», – сказал Дмитрий Чибисов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и связи УК «Эльга».