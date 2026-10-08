«Авито Услуги» и «Авито Спецтехника»: перед холодами россияне стали чаще ремонтировать въезды, ворота и теплицы на дачах

К концу лета россияне активнее приводили в порядок дачные участки перед завершением сезона. По данным «Авито Услуг», в августе заметнее всего вырос интерес к обустройству въездов и дорожек, ремонту ворот и навесов, работам с теплицами и почвой. В целом спрос на услуги по благоустройству сада и участка оказался на 25% выше, чем в августе 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Одним из наиболее заметных направлений в августе стало благоустройство территории. Услуги по устройству заезда на участок пользователи искали на 28% чаще, чем в июле, а установку бордюров — на 27%.

Интерес к подготовке основания под дорожное покрытие вырос на 11% за месяц, к устройству самого покрытия — на 10%. Укладкой тротуарной плитки пользователи интересовались на 7% чаще.

Такие работы позволяют закрыть крупные задачи на участке до наступления устойчивых холодов и сезона осадков.

Перед окончанием дачного сезона вырос интерес и к ремонту конструкций на участке. Спрос на ремонт ворот увеличился на 10% за месяц, навесов — на 9%. Покраску заборов стали искать на 4% чаще.

Одновременно пользователи активнее занимались теплицами: спрос на их монтаж вырос на 9% по сравнению с июлем, на замену поликарбоната — на 8%.

В августе россияне чаще интересовались и земляными работами. Спрос на вспашку вырос на 9% за месяц. На столько же увеличился интерес к дискованию — механическому рыхлению верхнего слоя почвы. Ручные земляные работы стали искать на 6% чаще.

В конце сезона такие услуги востребованы как при благоустройстве территории, так и при подготовке участка к будущим посадкам и строительным работам.

Еще одна часть сезонных работ связана с уходом за деревьями. Спрос на корчевание пней, валку деревьев с корнем, формирование кроны и измельчение веток в августе вырос на 4%.

В целом интерес к услугам по благоустройству сада и участков в августе 2026 г. был на 25% выше, чем годом ранее.

По данным «Авито Спецтехники», в августе интерес к экскаваторам с наработкой разных типов вырос на 30% год к году. К нескольким видам строительной техники с наработкой, в том числе каткам, виброплитам и автобетоносмесителям, интерес за тот же период увеличился на 9%. Покупкой грузовой техники с наработкой — самосвалов и бортовых грузовиков — пользователи интересовались на 9% чаще, чем в августе 2025 г.



