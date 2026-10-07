YADRO продемонстрировала контейнерный ЦОД YADRO BOREY на «Цифровых решениях»

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) показала на форуме «Цифровые решения» контейнерный центр обработки данных (КЦОД) YADRO BOREY. Решение позволяет оперативно разворачивать вычислительную инфраструктуру на неподготовленных объектах и размещать резервные мощности на удаленных площадках. Запуск и ввод КЦОД в эксплуатацию занимают один рабочий день без учета доставки. При необходимости инфраструктуру можно расширять за счет дополнительных контейнерных модулей.

Контейнерный ЦОД YADRO BOREY представляет собой готовую вычислительную площадку внутри изолированного модуля для размещения серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования. КЦОД могут применяться на производственных, логистических и строительных объектах, использоваться для создания временных и пилотных ИТ-зон, резервных площадок и географически распределенной ИТ-инфраструктуры. Еще один сценарий — размещение вычислительных мощностей на удаленных территориях и площадках, где строительство традиционного ЦОД невозможно или экономически нецелесообразно.

КЦОД YADRO BOREY выпускается в 30-, 40- и 45-футовых исполнениях — на стенде ИКС Холдинга демонстрируется масштабный макет 30-футового варианта. В зависимости от конфигурации в КЦОД может быть установлено от двух до восьми серверных стоек высотой 42U. Срок производства и комплектации КЦОД составляет от 8 до 10 недель и зависит от выбранного исполнения.





В условиях роста внешних рисков и требований к непрерывности работы ИТ-систем отдельным сценарием становится георезервирование — физическое разнесение основной и резервной инфраструктуры. КЦОД YADRO BOREY позволяет оперативно создать удаленный резервный ЦОД для хранения копий данных и размещения резервных вычислительных мощностей без необходимости возведения капитального здания. Такая площадка может использоваться для восстановления работы ИТ-систем при недоступности основной инфраструктуры.

При необходимости КЦОД YADRO BOREY можно перевезти на другую площадку и повторно ввести в эксплуатацию на новом месте. Контейнер сертифицирован для перевозки автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. По дорогам общего пользования его можно перевозить без специального разрешения и сопровождения. В транспортном положении контейнер неотличим от стандартного ISO-контейнера, не имеет технологических отверстий и выступающих элементов.

Один модуль может использоваться как самостоятельный ЦОД, а несколько контейнеров — объединяться в единый комплекс с общей инженерной и ИТ-инфраструктурой. Также возможна установка модулей в несколько ярусов. Базовое исполнение рассчитано на работу при температуре окружающей среды от −45 до +45 °C, опционально нижняя граница может быть расширена до −60 °C.





КЦОД YADRO BOREY оснащается системами электропитания и охлаждения, мониторинга и удаленного управления, контроля доступа, видеонаблюдения и автоматического газового пожаротушения. Модульная система охлаждения построена с уровнем резервирования N+1 и обеспечивает отвод до 12 кВт тепла от каждой серверной стойки. Состояние инженерной инфраструктуры отслеживает централизованная система мониторинга с возможностью удаленного контроля. Через web-интерфейс она позволяет получать данные о работе инженерных подсистем и автоматические уведомления, в том числе в популярных мессенджерах.

«По мере роста потребности в вычислительных ресурсах, расширения географии бизнеса или появления новых задач на удаленных объектах компаниям требуется быстро создавать ИТ-инфраструктуру там, где для этого еще нет готовой площадки. Контейнерный формат позволяет доставить готовый модуль и в короткий срок ввести его в эксплуатацию без необходимости возведения капитального здания под ЦОД. При этом заказчику не нужно заранее создавать избыточный запас мощностей: инфраструктуру можно наращивать дополнительными модулями по мере роста нагрузки. Такой подход помогает сокращать сроки запуска и более гибко планировать инвестиции в ИТ-инфраструктуру», — прокомментировал Ратмир Трошин, директор департамента инженерных решений YADRO.

Контейнерные ЦОД YADRO BOREY производятся в России и доступны для заказа на сайте YADRO. Компания обеспечивает полный цикл реализации проекта — от определения технических требований и проектирования до производства, доставки, монтажа и ввода решения в эксплуатацию.