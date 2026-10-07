Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Ульяновской области усилили покрытие 4G на федеральной трассе М-5

Устойчивый 4G‑сигнал теперь доступен для тысяч автомобилистов и жителей близлежащих населенных пунктов на границе с Пензенской и Самарской областями. Новое телеком-оборудование на автодороге М‑5 «Урал» запустил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Водителям и пассажирам стало удобнее строить маршруты в навигаторах, отслеживать дорожную обстановку и погодные условия, расплачиваться в придорожных кафе, слушать любимую музыку и аудиокниги онлайн. А в экстренной ситуации не возникнет трудностей в вызове оперативных служб или эвакуатора.

Оценить новый уровень связи могут и жители населенных пунктов, расположенных вдоль трассы. Оборудование оператора действует в поселке Нагорный Николаевского района и в селе Репьевка Новоспасского. Суммарно в них проживает около 1200 человек.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот, чтобы сигнал широко расходился по территории, уверенно проникал в помещения и вместе с тем сохранял среднюю скорость интернета 30 Мбит/с даже при плотной нагрузке на сеть. В зоне нового покрытия также заработала голосовая связь по технологии VoLTE, благодаря которой собеседника слышно в максимальном качестве, а интернет-соединение не прерывается во время звонка.

Проект по расширению LTE‑покрытия на М‑5 реализован в рамках специальной программы по развитию инфраструктуры связи на федеральных автодорогах. Благодаря текущему этапу работ оператор обеспечил полное покрытие трассы в регионе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чек-лист: что важно сделать при переходе на российскую ITSM-систему

Борьба с мошенниками ударила по бизнесу. Теперь из-за бюрократии компании не могут дозвониться клиентам

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

За такое недоразумение мы не платили. В России массовый отказ от мобильного интернета

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских лоукод-платформ

Живые HR больше не нужны? «Билайн» готовит ИИ для проведения 10 тыс. интервью в год. Понимание речи — 99%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще