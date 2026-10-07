Труднодоступные хутора и села Волгоградской области обеспечат связью с помощью новых решений МТС

МТС выводит на телекоммуникационный рынок России быстровозводимую многофункциональную опору. Решение позволит оперативно развернуть мобильную сеть в труднодоступных и малонаселенных территориях Волгоградской области, где строительство постоянной инфраструктуры затруднено из-за отсутствия подключения к электросетям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров, оснащенная климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, может работать вдоль автотрасс и железных дорог, в местах добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, строительных и промысловых работ, возле временных вахтовых поселков, а также для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G на промышленных объектах. Опора собирается за три часа силами трех человек и краном автоманипулятором. Дизель-генератор на одной заправке топливом обеспечивает работу базовой станции без внешнего электроснабжения в течение 12 дней. После дозаправки цикл повторяется.

Кроме того, к началу 2027 г. МТС планирует поставить в регионы России первые десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов. Они также предназначенных для оперативного развертывания мобильной связи на удаленных территориях. Решение также может использоваться для организации выделенных корпоративных сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах. Комплекс, перевозимый на автомобиле или прицепе, использует летательный аппарат привязного типа – гексакоптер – на котором размещается базовая станция LTE/5G.

«Для Волгоградской области такие решения могут быть особенно актуальны там, где связь нужна оперативно, а создание постоянной инфраструктуры требует времени. Это небольшие населенные пункты и удаленные территории, временные строительные и промышленные площадки. Аэромобильный комплекс позволяет быстро развернуть сеть, а автономная опора – обеспечить ее работу даже там, где нет внешнего электроснабжения. Такие технологии также могут быть полезны во время поисково-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.