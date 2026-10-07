Сбербанк получил лицензию цифрового депозитария

Сбербанк включен в реестр цифровых депозитариев Банка России. Учет цифровой валюты будет осуществляться в строгом соответствии с законодательством России под надзором регулятора. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Статус цифрового депозитария дает право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются.

Клиенты смогут проводить операции с криптовалютой в « Сбербанк Онлайн», «СберИнвестициях» и онлайн-банке «СберБизнес». Отдельных приложений и новых точек входа не потребуется. Для людей это означает, что операции с цифровой валютой переходят в привычные банковские интерфейсы — с банковской идентификацией клиента, контролем операций и отчетностью.

Банк технически готов начать работу. Срок запуска зависит от вступления в силу подзаконных актов. Первые сделки банк проведет для ограниченного круга клиентов, чтобы отладить процесс до массового запуска.