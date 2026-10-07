Ozon будет автоматически компенсировать простои перевозчикам

Ozon будет автоматически отслеживать превышение планового времени ожидания погрузки и разгрузки на логистических центрах для транспортных компаний и водителей, которые сотрудничают с маркетплейсом через сервис «Вози Ozon». Если погрузка или разгрузка начнутся позже двух часов с момента планового прибытия на объект, то маркетплейс будет начислять компенсацию в размере 21 руб. за каждую минуту ожидания. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Компенсация будет начисляться с 121-й минуты за все время нахождения машины на логистическом центре, даже если разгрузка уже началась — и вплоть до отметки об отъезде. Чтобы получить выплату, водитель должен приехать на объект к запланированному времени без опоздания — отметку о прибытии нужно поставить в приложении «Вози Ozon» либо через диспетчера.

Выплата за ожидание придет на расчетный счет банка вместе с ближайшей оплатой рейса в рамках авансирования транспортных компаний — компенсация за погрузку будет оплачиваться вместе с авансом в 75% от тарифа за рейс, а выплата за выгрузку — с оставшейся суммой. Для перевозчиков, выплаты которым поступают на «Ozon Банк», она будет приходить в течение часа. Для клиентов других банков срок выплаты будет зависеть от условий в конкретном банке — компенсация будет поступать, как правило, уже на следующий день. Все выплаты отражены в закрывающих документах — УПД или акте выполненных работ, они доступны в личном кабинете партнера в приложении.

«Каждый день наши логистические центры принимают и отправляют в доставку более 28 млн товаров. Почти всегда операции проходят вовремя. Но мы продолжаем делать сотрудничество с транспортными компаниями удобнее и понятнее — теперь вводим автоматическую компенсацию на случай простоев. Раньше, чтобы получить компенсацию, нужно было подавать претензию. Теперь мы максимально упростили процесс — сами отслеживаем, когда машина партнера разгружается дольше обычного, и выплачиваем компенсацию за простой по повышенному тарифу, причем считаем время с момента планового прибытия на объект», — сказал директор по продукту Ozon Камолидин Зиеев.

Для продавцов Ozon продолжает действовать компенсация пустого прогона транспортного средства, если по независящим от продавца обстоятельствам поставку не приняли на склад либо машина простояла дольше указанного времени. Чтобы подать заявку на компенсацию, он должен создать обращение в личном кабинете, описать обстоятельства пустого прогона, приложить счет, заверенный транспортной компанией, и документ, который подтверждает оплату услуги.