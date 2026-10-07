Разделы

E-commerce
|

Ozon будет автоматически компенсировать простои перевозчикам

Ozon будет автоматически отслеживать превышение планового времени ожидания погрузки и разгрузки на логистических центрах для транспортных компаний и водителей, которые сотрудничают с маркетплейсом через сервис «Вози Ozon». Если погрузка или разгрузка начнутся позже двух часов с момента планового прибытия на объект, то маркетплейс будет начислять компенсацию в размере 21 руб. за каждую минуту ожидания. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Компенсация будет начисляться с 121-й минуты за все время нахождения машины на логистическом центре, даже если разгрузка уже началась — и вплоть до отметки об отъезде. Чтобы получить выплату, водитель должен приехать на объект к запланированному времени без опоздания — отметку о прибытии нужно поставить в приложении «Вози Ozon» либо через диспетчера.

Выплата за ожидание придет на расчетный счет банка вместе с ближайшей оплатой рейса в рамках авансирования транспортных компаний — компенсация за погрузку будет оплачиваться вместе с авансом в 75% от тарифа за рейс, а выплата за выгрузку — с оставшейся суммой. Для перевозчиков, выплаты которым поступают на «Ozon Банк», она будет приходить в течение часа. Для клиентов других банков срок выплаты будет зависеть от условий в конкретном банке — компенсация будет поступать, как правило, уже на следующий день. Все выплаты отражены в закрывающих документах — УПД или акте выполненных работ, они доступны в личном кабинете партнера в приложении.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Каждый день наши логистические центры принимают и отправляют в доставку более 28 млн товаров. Почти всегда операции проходят вовремя. Но мы продолжаем делать сотрудничество с транспортными компаниями удобнее и понятнее — теперь вводим автоматическую компенсацию на случай простоев. Раньше, чтобы получить компенсацию, нужно было подавать претензию. Теперь мы максимально упростили процесс — сами отслеживаем, когда машина партнера разгружается дольше обычного, и выплачиваем компенсацию за простой по повышенному тарифу, причем считаем время с момента планового прибытия на объект», — сказал директор по продукту Ozon Камолидин Зиеев.

Для продавцов Ozon продолжает действовать компенсация пустого прогона транспортного средства, если по независящим от продавца обстоятельствам поставку не приняли на склад либо машина простояла дольше указанного времени. Чтобы подать заявку на компенсацию, он должен создать обращение в личном кабинете, описать обстоятельства пустого прогона, приложить счет, заверенный транспортной компанией, и документ, который подтверждает оплату услуги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Государственный Wildberries. Любимый россиянами интернет-магазин откроет платформу госзакупок. Этого потребовал Президент

CNewsMarket сравнил крупнейшие проекты построения частных LTE-сетей. Рейтинг

Власти разрабатывают единые понятные правила, по которым сайты попадут в «белый список»

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Гигант российской онлайн-розницы потратит полмиллиарда на выкуп падающих в цене акций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще