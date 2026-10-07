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МТС поставит в регионы России первые десять аэромобильных комплексов связи

МТС поставит к началу 2027 г. в регионы России первые десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов, предназначенных для оперативного развертывания мобильной связи на малонаселенных и удаленных территориях. Получателями АМКС будут ключевые региональные филиалы МТС на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, юге, северо-западе и в центральной части России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС впервые продемонстрировала АМКС в мае 2026 г. в Нижнем Новгороде. Комплекс, перевозимый на автомобиле или прицепе, использует летательный аппарат привязного типа — гексакоптер, на котором подвешивается базовая станция LTE/5G.

АМКС способен оперативно развернуть мобильную связь LTE/5G в местах ее отсутствия для проведения массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, поисково-спасательных операций, ликвидации последствий ЧС. Решение также может использоваться для организации выделенных корпоративных сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

«В этом году мы приступили к работам над несколькими проектами высотных платформ, которые будут использоваться в качестве носителей базовых станций. Созданный нашими инженерами аэромобильный комплекс с привязным гексакоптером уже вызвал интерес у потенциальных заказчиков. Нам как телеком-компании важно расширять покрытие на малоосвоенных территориях, поэтому для охвата максимально широкой географии мы отправим первые десять комплектов в те города России, откуда аэромобильные комплексы могут быть быстро доставлены в различные точки для налаживания связи. Для учета местной специфики региональные филиалы адаптируют АМКС под собственные транспортные средства и радиооборудование», – сказал директор дирекции развития сети МТС Алексей Маслянкин.

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Комплекс связи приводится в рабочее состояние за 30 минут двумя специалистами практически в любом месте, куда проедет автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100-200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10-15 км независимо от сложности рельефа.

В автомобиле или прицепе располагается оператор, управляющий летательным аппаратом и оборудованием связи, блок управления базовой станцией, который соединяется с радиомодулем оптическим кабелем, а также бензиновый генератор, питающий радиомодуль, тяговые двигатели гексакоптера и остальное оборудование. АМКС подключается к опорной сети оператора через спутниковый канал или оптическую линию связи.

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