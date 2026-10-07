Мобильность или стабильность: как долго ИT и digital-специалисты работают на одном месте

Эксперты кадрового агентства HRDirect вместе с hh.ru проанализировали данные рынка труда и выяснили: в ИТ-сфере дольше всего работают на одном месте специалисты по информационной безопасности и разработчики. В диджитал-сфере мобильность работника зависит не только от опыта, но и от профессии: специалисты по контекстной рекламе, менеджеры по продажам, аккаунты сохраняют высокую мобильность на протяжении всей карьеры, а SEO-специалисты и таргетологи реже других меняют работодателей и дольше остаются на одном месте.

Активность работников в ИТ-сфере

Данные hh.ru показывают, что в ИТ-сфере медианный срок работы джуна на одном месте — два-шесть месяцев. Достаточно мобильны на рынке труда и начинающие PHP-разработчики и специалисты по информационной безопасности. А вот QA-инженеры, разработчики С++ junior-уровня остаются на одном месте в среднем от полугода и больше. Начинающие специалисты ищут свое направление, проекты, формат работы, поэтому склонны чаще менять место работы.

По мере накопления опыта средний срок работы на одном месте увеличивается. Среди специалистов со стажем (до трех лет или мидлов) дольше остальных в ИТ-сфере задерживаются на одном месте Java-разработчики. Их непрерывный срок составляет в среднем один год восемь месяцев. Чуть меньше — Python-разработчики: один год пять месяцев. Golang-разработчики и разработчики интерфейсов — один год четыре месяца. По мнению аналитиков, такой срок оптимален для развития карьеры: специалисты уже имеют достаточно опыта, чтобы работать над более сложными проектами или вести их самостоятельно. Но если на текущем месте работы нет возможности для дальнейшего карьерного роста, например, нет свободных позиций или проект находится в стадии поддержки, сотрудник уходит в другую компанию.

На уровне синьоров (опытный специалист со стажем от пяти лет) чаще всего меняют работу project-менеджеры. Их средний срок — два года два месяца. Дольше всех работают на одном месте специалисты по информационной безопасности и разработчики (два года 10 месяцев).

«В ИТ-культуре, особенно в backend- и enterprise-разработке, в информационной безопасности, ценятся последовательность и глубина. Поэтому резюме с частой сменой мест на уровне middle+ может вызвать вопросы у рекрутера», — сказала CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова.

Активность работников в диджитал-сфере

В диджитал-сегменте джуны в среднем работают на одном месте три-пять месяцев, что в целом похоже на ситуацию в ИТ-сфере. Наиболее подвижны медиапланеры и контент-менеджеры. Их медианный срок — три месяца. Частая смена проектов позволяет специалистам расширить портфолио и повысить свою ценность на рынке труда.

У мидлов в диджитал-сфере медиана времени работы на одно месте колеблется от девяти месяцев до одного года шести месяцев. Например, аккаунт-менеджеры в среднем меняют работу через девять месяцев, SMM-менеджеры — через 10 месяцев, менеджеры по контекстной рекламе — через 11 месяцев. Профессиональный рост в этой сфере чаще идет вширь: человек осваивает новые каналы, начинает работать с большими бюджетами, более сложными проектами. И этого проще добиться с переходом в новый проект, а не при построении классической карьеры на одном месте. Более длинные сроки работы на мидл-уровне (один год и три месяца) показывают менеджеры по таргетированной рекламе, веб-аналитики.

На синьор-уровне срок работы варьируется от одного года четырех месяцев до четырех лет четырех месяцев — в зависимости от профессии. Например, опытные менеджеры по продажам со стажем от пяти лет и более работают на одном месте в среднем один год четыре месяца, аккаунты — два года, SMM-менеджеры — два года два месяца. Дольше всех на этом уровне находятся SEO-специалисты (3 года 11 месяцев) и специалисты по таргетированной рекламе (четыре года четыре месяца). В этих профессиях опыт часто бывает связан с глубиной и пониманием контекста, а результаты работы отсрочены во времени. Поэтому люди не склонны часто менять проекты. Высокая мобильность в диджитал-сфере связана с переносимостью опыта на другие проекты. Меняя место работы, специалист использует те же инструменты, платформы. Кроме того, в этой среде частые переходы воспринимаются как норма, а специалист, имеющий опыт работы на разных проектах, больше ценится на рынке труда.

«Работодателям бывает непросто удержать опытного сотрудника, несмотря на высокую зарплату. Когда все процессы уже налажены, работа со временем превращается в рутину, и специалист задумывается об уходе, потому что не видит для себя роста. В такой ситуации одной финансовой мотивации мало, важно обеспечить возможности для развития», — отмечает эксперт.

На старте карьеры ИТ- и диджитал-специалисты одинаково мобильны: они ищут свое направление и часто меняют работу. По мере накопления опыта ситуация меняется. В ИТ мидлы и синьоры дольше работают на одном месте, так как их ценность во многом зависит от глубины понимания проекта. Это создает в целом однородный и стабильный рынок. В диджитал-сфере неоднородность сохраняется на всех этапах карьеры и зависит от профессии.