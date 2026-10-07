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«МегаФон»: Требование максимальной точности от ИИ не всегда оправдано

Требование стопроцентной точности от корпоративного ИИ не всегда оправданно, считает директор департамента по искусственному интеллекту и большим данным «МегаФона» Виталий Щербаков. По его словам, ручные процессы сами могут содержать значительную долю ошибок, поэтому первым этапом автоматизации должен стать аудит текущих показателей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Часто возникает ситуация, когда к автоматизации предъявляют требование стопроцентной точности, хотя существующий ручной процесс, выполняемый сотрудниками, уже содержит значительный процент сбоев. В таком случае целью внедрения агента становится не достижение идеала, а обеспечение результата, который не уступает текущим показателям человеческого исполнения», — отметил Виталий Щербаков на сессии в рамках форума «Цифровые решения», проходящего в Москве.

При этом допустимый уровень ошибок зависит от их последствий. Если сбой легко исправить, и он не несет серьезных потерь, то процесс можно автоматизировать, утверждает Виталий Щербаков. При этом в сценариях с высокой ценой ошибки, например при массовых начислениях клиентам, необходим жесткий контроль человеком, добавил он.

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