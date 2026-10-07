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Как россияне пользуются сервисами с ИИ? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках новой волны Мониторинга цифровой трансформации общества проанализировал, для каких задач россияне обращаются к ИИ-сервисам и как эти практики менялись в последние годы. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты онлайн-опроса пользователей интернета (выборка квотная N₁ = 6 236, 14+, июнь–август 2026). Вопросы об использовании ИИ-сервисов задавались специальной подвыборке (N₂ = 3 167).

Главные выводы

За последние три месяца к ИИ-сервисам обращались четыре из пяти интернет-пользователей (79%); порядка четверти — ежедневно (24%), более трети (37%) — несколько раз в неделю. Наиболее высока доля среди подростков 14–17 лет (93%) и молодежи 18–24 лет (92%). В городах показатель составляет 81%, в поселках городского типа — 78%, в селах и деревнях — 71%. При анализе пользовательских практик мужчин и женщин значимых различий не выявлено.

Наиболее востребованы встроенные в привычную цифровую среду ИИ-решения — голосовые помощники (58%) и режим ИИ в интернет-браузерах (42%). Универсальные сервисы генеративного ИИ (ChatGPT, «Алиса AI», «ГигаЧат» и др.) используют более трети (34%) респондентов. К специализированным сервисам («Шедеврум», Midjourney, Synthesia и др.) обращался лишь каждый девятый.

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о трансформации практик поиска информации в Сети: вместо того чтобы самостоятельно переходить по многочисленным ссылкам, делегируют ИИ эту задачу более половины интернет-пользователей (52%). Довольно востребованы сервисы для генерации изображений (34%); другие творческие задачи, например создание и редактирование видео и музыки, решают с помощью ИИ заметно реже (11%). Более четверти пользователей ИИ-сервисов доверяют им перевод текстов или написание и редактирование (28 и 27% соответственно).

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Каждый пятый привлекает ИИ к подготовке личных писем или сообщений, а также воспринимает как личного консультанта, в частости по вопросам физического здоровья (в группе респондентов 55+ доля выше: 28%). За психологической поддержкой к ИИ обращались 9%, среди 18–24-летних — почти вдвое чаще (17%). Реже всего с помощью ИИ генерируют программный код (5%). Эта задача является более специализированной и требует от пользователя общего понимания основ программирования.

Не обращались к ИИ-сервисам за последние три месяца 21% интернет-пользователей. Самый распространенный мотив — отсутствие необходимости или желания (60%). Примечательно, что в группе респондентов 65+, которая обычно отличается консерватизмом в освоении инноваций, такую причину называли реже (45%), чем в среднем по выборке, причем по сравнению с 2024 г. эта доля снизилась, что указывает на рост интереса к ИИ-сервисам среди россиян старших возрастов.

Недостаток необходимых навыков назвали препятствием 15% (в подгруппе 65+ более четверти (28%)), по сравнению с 2024 г. доля таких ответов снизилась на 9 п. п. Другие причины отказа от ИИ-сервисов называли еще реже: 12% респондентов им не доверяют, 11% — опасаются зависимости. Риск утечки данных сдерживает лишь 4% опрошенных в этой группе. Никогда не слышали об ИИ-сервисах только 1% не пользовавшихся ими респондентов, еще два года назад их доля составляла 18%. Ее резкое снижение показывает, насколько быстро ИИ входит в повседневную жизнь.

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