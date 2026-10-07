Разделы

ПО Бизнес Цифровизация
|

In.Plan получила высокую оценку в исследовании «IBP Круг Громова 2026»

Платформа интегрированного бизнес-планирования In.Plan, разработанная компанией Axenix, получила высокую оценку за специализированные возможности управления цепями поставок в независимом исследовании «IBP Круг Громова 2026». Аналитики выделили глубину проработки логистических и производственных процессов, инструменты оптимизации запасов и стратегического проектирования сети поставок, а также встроенные функции искусственного интеллекта.

Платформа In.Plan объединяет прогнозирование спроса, планирование поставок и производства, управление запасами и математическую оптимизацию. Модули работают с многомерной моделью данных в единой среде. Это обеспечивает согласованность процессов прогнозирования спроса, планирования поставок, оптимизации запасов и производственного планирования, а также исключает дублирование данных между отдельными подсистемами.

Одной из наиболее развитых функциональных областей In.Plan аналитики назвали модуль мультиэшелонной оптимизации запасов (MEIO). Он рассчитывает запасы одновременно по всей цепи поставок с учетом структуры логистической сети, ограничений мощностей, сроков годности продукции и требований к уровню сервиса. Система определяет, как распределить запасы между звеньями сети и какие уровни сервиса будут экономически оптимальными. По оценке авторов исследования, такие возможности встречаются далеко не во всех российских IBP-решениях и представляют интерес для компаний с разветвленной сетью складов, распределительных центров и производственных площадок.

Отдельно отмечен модуль стратегического проектирования цепи поставок (Supply Chain Design). Он помогает определить количество, расположение и мощности инфраструктурных объектов, а также последовательность их развития. Сформированная модель используется для тактического планирования и оптимизации запасов, а также может пересчитываться при изменении спроса, тарифов и мощностей.

К сильным сторонам In.Plan авторы исследования также отнесли планирование сети поставок (Supply Network Planning). Платформа формирует планы производства, закупок, перемещений и распределения продукции с учетом производственных мощностей, ресурсных ограничений и логистических параметров. Инструменты работы с исключениями помогают пользователям сосредоточиться на отклонениях и проблемных ситуациях.

Дополнительно аналитики выделили три сценария применения встроенного искусственного интеллекта в In.Plan: поиск ответов в документации и базе знаний, анализ данных планирования по вопросам на естественном языке и объяснение результатов оптимизации. Например, в модуле проектирования цепи поставок ИИ-помощник поясняет предложенное решение, причины изменений и структуру затрат.

«Мы оценивали платформы по нескольким сотням критериев — от расчетных методов до технологической платформы и организационного потенциала вендора. In.Plan показал зрелую модель данных для многоуровневых цепей поставок и готовые инструменты там, где многие решения требуют донастройки. Отдельно стоит отметить применение ИИ-инструментов в In.Plan: такие возможности пока представлены не во всех отечественных IBP-решениях», — отметили авторы исследования.

«Для компаний со сложными цепями поставок важно согласовать решения на разных уровнях. Поэтому мы развиваем In.Plan как единую среду, в которой эти задачи связаны общей моделью данных. Оценка авторов исследования подтверждает сильные стороны такого подхода: глубокую проработку специализированных задач и возможность учитывать ограничения всей цепи поставок при планировании», — прокомментировал Сергей Мозжеров, директор по продукту In.Plan.

Исследование «IBP Круг Громова 2026» посвящено российскому рынку систем интегрированного бизнес-планирования, управления цепями поставок и финансового планирования. Для анализа решений авторы использовали 294 критерия, объединенных в функциональный, технический и бизнес-блоки. Оценивались как возможности продуктов, так и сложность их реализации: наличие готовых инструментов, необходимость настройки или проектной разработки.

«Круги Громова» — аналитический центр, специализирующийся на практико-ориентированном анализе рынка отечественного ПО в сегментах управления данными, бизнес-аналитики (BI) и корпоративных ИТ-систем. Центр с 2019 г. выпускает линейку независимых исследований в области BI, ETL, СУБД, MDM, IBP, DC, ESB, DQ, AI и предлагает глубокую техническую оценку российских вендоров и их решений.

Получить доступ к полному отчету можно на сайте аналитического центра, а подписаться на новые исследования — в Telegram-канале.

Рекламаerid:2W5zFJ2ktQyРекламодатель: ООО "Акстим Тех"ИНН/ОГРН: 6950259732/1226900005463

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская платформа наблюдаемости получила сертификат ФСТЭК

Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Власти меняют правила. Онлайн-сервисы не будут проходить жесткий отбор, чтобы стать официальной цифровой платформой

Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft 

Больше трёх тысяч человек посетили форум по кибербезопасности GISDAYS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще