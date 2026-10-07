«Хи-Квадрат» помогла «НПФ Газфонд пенсионные накопления» перевести личный кабинет для клиентов на отечественный стек

Компания «Хи-Квадрат» помогла «НПФ Газфонд пенсионные накопления» перевести личный кабинет для клиентов с зарубежного на отечественный программный стек, где в роли прикладного ПО выступает платформа быстрой разработки XSQuare. В результате обновления личного кабинета фонд смог сократить совокупную стоимость владения системой в шесть раз и ускорить обслуживание клиентов, количество которых приближается к 7 млн человек. Проект реализован в рекордно короткие сроки – за 9 месяцев вместо стандартных для отрасли 2-3 лет. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Ранее «НПФ Газфонд пенсионные накопления» более десяти лет использовал личный кабинет, построенный на технологиях Microsoft, а также мобильные приложения для разных операционных систем. Вместо точечного обновления и закупки лицензий фонд решил создать единую площадку на десктопе и мобильных устройствах с максимально коротким клиентским путем, а вместе с этим закрыть и ужесточившиеся требования к информационной безопасности, которым устаревшая архитектура уже не соответствовала.

В качестве прикладного ПО фонд выбрал платформу XSQuare, поскольку она позволяет работать с несколькими источниками данных, поддерживает горизонтальное масштабирование и совместима с российскими операционными системами, базами данных и процессорами. Отдельно проверялась производительность платформы. Нагрузочные тесты показали, что один узел способен выдерживать от 2 до 4 тыс. пользовательских запросов в секунду, или порядка 8,6 млн обращений в час. Этого достаточно для бесперебойной работы личного кабинета фонда федерального масштаба.

Общесистемный слой «НПФ Газфонд пенсионные накопления» построил на «Ред ОС» и открытой СУБД PostgreSQL. Чтобы некоммерческие сборки PostgreSQL справились с миллиардами строк данных, специалисты отделили личный кабинет от системы учета и реализовали на платформе XSQuare трехуровневый кэш – саму систему учета, кэш холодных данных (обновляется по расписанию или событию) и сессионный горячий кэш, куда данные клиента поднимаются на время работы в кабинете и очищаются при выходе. Благодаря этому даже тяжелые операции занимают секунды, а в отдельных сценариях – миллисекунды.

«НПФ Газфонд пенсионные накопления» также отказался от нативных приложений для iOS и Android в пользу веб-приложения, которое работает как обычное мобильное и не зависит от политики магазинов приложений. Чтобы это не воспринималось как ухудшение сервиса, в него заложили привычную по мобильным банкам механику уведомлений и входа по биометрии.

Инфраструктуру перенесли в публичное облако. Это избавило фонд от капитальных затрат на собственное серверное оборудование, а ресурсы облака позволили резервировать компоненты и собирать кластеры, компенсируя отсутствие коммерческой поддержки у свободного PostgreSQL.

Разработка обновленного личного кабинета велась потоком. Специалисты «Хи-Квадрат» согласовывали функциональность, реализовывали ее на платформе XSQUARE и сразу проверяли результат, не разделяя проект на этапы документирования, кодирования и тестирования. Это позволило пройти путь от старта работ до ввода в промышленную эксплуатацию всего за 9 месяцев. Доработки, сделанные для сервера приложений в ходе проекта, вошли в актуальную версию XSQuare 6.6 и стали доступны всем клиентам компании.

В результате вместо трех разрозненных продуктов у «НПФ Газфонд пенсионные накопления» появился единый цифровой офис с одной кодовой базой, а заключение договоров стало быстрым и бесшовным. Отказ от коммерческой СУБД позволил сократить расходы на закупку лицензий на десятки и сотни миллионов рублей, а затраты на вычислительные ресурсы – на миллионы рублей ежемесячно.

«Проект с «НПФ Газфонд пенсионные накопления» стал уникальным в том плане, что заказчик получил полностью отечественный и при этом недорогой в эксплуатации стек, ни один элемент которого по лицензированию или поддержке не зависит от зарубежного вендора. А мы как разработчик получили подтверждение, что наша платформа способна нести нагрузку системы федерального масштаба и дает компании предсказуемость на годы вперед», – сказал технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.