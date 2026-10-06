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Земля без сюрпризов: Подмосковье дает «Циану» доступ к официальным геоданным

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и «Циан» подписали соглашение об информационном взаимодействии. Цифровая платформа операций с недвижимостью получит от региона официальные сведения о виде разрешенного использования (ВРИ) земельных участков для проверки объявлений. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Документ подписали исполнительный директор по корпоративным отношениям «Циана» Мария Келембет и первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко на форуме «Цифровые решения».

«Синергия информационных систем уже эффективно работает на уровне “человек – государство”. Так, интеграция госуслуг Подмосковья с региональными геосистемами позволяет автоматически проверять разрешенный вид использования земли, где это требуется, и исключать ошибки. Благодаря подписанному сегодня соглашению этот принцип переходит на уровень “покупатель – продавец”. Здесь главная цель – защитить людей от недобросовестных продавцов: в объявлениях будет проверенная государством информация об участке. «Циан» – это только первый шаг, мы готовы сотрудничать со всеми», – сказал первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко

Инициатива направлена на решение конкретной рыночной проблемы: недобросовестные продавцы часто выдают участки другого назначения, например сельскохозяйственного или рекреационного, за землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В результате покупатель приобретает участок, на котором нельзя построить жилой дом.

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В рамках соглашения Мингосуправления Подмосковья и «Циан» сформируют единое информационное пространство. Сведения о виде разрешенного использования будут поступать на Циан из региональной геосистемы через интеграцию, а платформа простым языком объяснит покупателям, для чего подходит участок. При этом интеграция ресурсов будет осуществляться при строгом соблюдении федерального и регионального законодательства, обеспечении конфиденциальности информации, а также защите и контроле доступа к данным.

Мария Келембет, исполнительный директор по корпоративным отношениям «Циана»: «Безопасность цифровых решений – ключевой приоритет Циана. Проверка объявлений по государственным сведениям о виде разрешенного использования поможет снизить риск мошеннических действий и сделать рынок более прозрачным. Московская область – один из крупнейших рынков земельных участков и загородной недвижимости в стране, и здесь такая проверка особенно востребована. В дальнейшем решение можно будет масштабировать и на другие регионы России».

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