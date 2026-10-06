В Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА школьники создали помощника для оценки совместимости с партнером по бизнесу

Ученики 10 ИТ-класса московской школы № 1238 Павел Арих и Александр Аникеев разработали в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА цифрового помощника Co-founder, который помогает будущим предпринимателям заранее оценить совместимость потенциальных партнеров. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Проект Co-founder вырос из простого, но очень жизненного наблюдения: чаще всего молодые стартапы рушатся не из-за плохой идеи, а из-за несовместимости людей. На первый взгляд, объединиться легко — достаточно общих интересов и симпатии. Но когда начинаются реальные задачи, вскрываются расхождения в ценностях, в отношении к риску, в стиле принятия решений и даже в том, как люди общаются друг с другом. Конфликты накапливаются, команда теряет темп, а потом и вовсе распадается.

Именно эту проблему и взялись решить авторы проекта. Их идея была в том, чтобы предложить простой и понятный инструмент, который заранее подскажет, насколько совместимы потенциальные партнеры, и подсветит возможные зоны риска. Формат выбрали максимально близкий современной молодежи — чат-бот в привычном мессенджере. Ведь если платформа уже стала привычной средой общения, значит, и полезный сервис в ней будет восприниматься естественно, без лишних барьеров.

«Мы сами не раз видели, как хорошие идеи глохнут из-за того, что люди просто не сработались. Хотелось сделать инструмент, который поможет обсудить сложные вещи на берегу — пока конфликт не стал неизбежным. Тест не ставит диагноз, он дает повод для разговора», — сказал Павел Арих, автор проекта, ученик 10 класса школы № 1238.

Работа над Co-founder шла больше полугода — с сентября 2025 г. по март 2026 г. Все делалось шаг за шагом: сначала ребята изучили, какие психологические параметры действительно влияют на эффективность совместной деятельности, затем продумали структуру тестирования, а после перешли к самой сложной части — программной реализации.

В итоге получился бот, который предлагает пользователям пройти психологический тест и на основе ответов рассчитывает процент совместимости. Система учитывает целый спектр характеристик: от ценностей и целей до стиля коммуникации и отношения к риску. Алгоритм переводит субъективные ответы в количественные показатели и выдает не просто абстрактную оценку, а вполне конкретный прогноз: где могут возникнуть трения, а где, напротив, есть точки опоры для продуктивного сотрудничества. Результаты тестирования показали, что даже на раннем этапе знакомства можно выявить критические расхождения, которые в будущем способны привести к серьезным конфликтам.

«Ребята проделали большую работу: от изучения психологических методик до написания кода. Они не просто придумали идею, а довели ее до рабочего прототипа, который реально может помочь людям. Очень важно, что они честно обозначили границы своего инструмента — он не заменяет живое общение, а лишь помогает его начать», — отметил Махмуд Адиев, научный руководитель проекта, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

«Мы в РТУ МИРЭА видим свою задачу в том, чтобы дать ребятам пространство для экспериментов и поддержку наставников. И тогда даже самая дерзкая задумка превращается в настоящий проект с первыми результатами и первыми победами», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.