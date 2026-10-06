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Treolan начинает поставки оборудования Cudy

Treolan объявляет о подписании соглашения с производителем Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd. (бренд Cudy). Новое сотрудничество открывает партнерам Treolan доступ к широкому спектру сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Cudy работает в сфере телекоммуникаций с 2018 г. В портфеле компании — роутеры (Wi-Fi, 4G), Mesh-системы, оборудование PoE, коммутаторы, точки доступа, уличное сетевое оборудование и решения промышленного уровня. Продукция Cudy поставляется более чем в 90 стран и регионов, а география сбыта продолжает ежегодно расширяться.

Все устройства Cudy разрабатываются с помощью современного оборудования в партнерстве с такими компаниями, как Mediatek, Qualcomm и Broadcom.

На производстве компания придерживается комплексного подхода: все ключевые этапы — от монтажа чипсетов до финального тестирования — выполняются самостоятельно, что позволяет оптимизировать стоимость конечного продукта без ущерба для надежности.

Оборудование из SMB-линейки производителя уже доступно для заказа со склада Treolan и под заказ. На всю продукцию Cudy распространяется гарантия два года, обслуживание по которой осуществляется через Treolan.

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Артем Борисенков, старший менеджер по продукции Treolan: «Начало сотрудничества Treolan и Cudy — очередной шаг навстречу партнерам. Теперь им доступен еще более широкий спектр сетевого оборудования, что позволит точнее, выгоднее и быстрее удовлетворять потребности заказчиков и зарабатывать больше вместе с Treolan».

Михаил Кириченко, генеральный директор Cudy: «Мы рады приветствовать нового дистрибьютора в партнерской сети Cudy. Для нас важно развивать сотрудничество и выстраивать долгосрочные отношения с компаниями, которые разделяют наш интерес к развитию рынка сетевого оборудования. Благодарим коллег за доверие к Cudy и надеемся, что наше взаимодействие будет комфортным и взаимовыгодным».

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