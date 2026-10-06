Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Связь и искусство: «МегаФон» провел сеть в центр культурного притяжения Забайкалья

Мобильный интернет и голосовая связь впервые стали доступны на территории уникального ленд-парка «Тужи». «МегаФон» построил в Укурике базовую станцию, первым из операторов обеспечив стабильным LTE–покрытием само поселение и природный центр искусств. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ленд-парк «Тужи» — это культурно-туристический проект Заслуженного художника России Даши Намдакова в Забайкалье. Концепция локации основана на сохранении ценностей предков и слиянии таежной степи, современного искусства, традиций кочевой культуры, а источником вдохновения послужили легенды и предания местных народов. В создании парка принимали участие жители Укурика и соседних сел, а большая творческая команда художника с нуля создавала инфраструктуру и арт-объекты.

Сегодня «Тужи» — одна из точек притяжения туристов, экспозиция постоянно пополняется новыми работами и развивается вместе с самой территорией.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

«Установка базовой станции в Укурике — важный этап развития сети в Хилокском районе. Мы обеспечили связью локацию, которая становится все более востребованной у жителей и гостей края. Для нас важно, чтобы современные цифровые сервисы были доступны и в таких удаленных и уникальных местах. Теперь посетители "Тужей" могут пользоваться мобильным интернетом, звонить близким и делиться своими впечатлениями в соцсетях. Сейчас оборудование обеспечивает скорости передачи данных до 90 Мбит/с», — отметила Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Инженерные работы прошли также в других населенных пунктах Хилокского района. В поселке Могзоне запустили дополнительное телеком-оборудование, благодаря которому удалось увеличить интернет-скорости и снизить нагрузку на существующую сеть. Кроме того, в Хилоке и Линеве Озере увеличили мощность станций, что позволило улучшить параметры сети и качество услуг для абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

За такое недоразумение мы не платили. В России массовый отказ от мобильного интернета

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Живые HR больше не нужны? «Билайн» готовит ИИ для проведения 10 тыс. интервью в год. Понимание речи — 99%

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

Удар по VPN. Власти вернулись к идее брать отдельную плату за международный трафик

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще