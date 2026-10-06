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Сотрудничество Oberon и Fortis — комплексный подход к ИТ-инфраструктуре и кибербезопасности

Интегратор Oberon и дистрибьютор Fortis объявили о стратегическом партнерстве, направленном на создание комплексных решений для защиты и обслуживания корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

В рамках партнерства компании интегрируют свои ключевые преимущества, чтобы предложить рынку новый уровень сервиса: экспертизу Oberon в области инженерной инфраструктуры, ЦОД, информационной безопасности, опыт в ИБ-аутсорсинге и сервисном обслуживании. В свою очередь, компания Fortis предоставит доступ к решениям своего дистрибьюторского портфеля, состоящего из продуктов по информационной безопасности, современной ИТ-инфраструктуре и работе с данными в облачных средах.

Новый формат взаимодействия позволит заказчикам реализовывать проекты «под ключ»: весь цикл работ — от аудита, проектирования и поставки до финального внедрения и последующей эксплуатации — будет осуществляться с единой точкой ответственности и строго согласованным SLA.

«Для нас это логичный шаг в развитии продуктового портфеля: мы видим растущий спрос на сквозные решения, где инфраструктура и защита данных проектируются и обслуживаются как единый контур. Партнерство с Fortis позволяет нам быстрее выводить на рынок готовые связки и сокращать сроки реализации проектов для корпоративных заказчиков», — отметила Анастасия Калашникова, директор по маркетингу Oberon.

Мария Гейзе, руководитель отдела по работе с партнерами Fortis: «В современных реалиях отказоустойчивость инфраструктуры и ее кибербезопасность неразделимы. Синергия экспертизы Oberon и Fortis в области информационной безопасности и инфраструктуры гарантирует, что бизнес получит не просто набор разрозненных ИТ-продуктов, а целостную, защищенную среду, готовую к любым вызовам».

Oberon работает на российском ИТ-рынке с 2003 г. и реализует проекты в сфере инженерной инфраструктуры зданий, центров обработки данных, телекоммуникаций, мультимедийных комплексов, информационной безопасности, сервиса и аутсорсинга.

Fortis — специализированный дистрибьютор в области решений по информационной безопасности, созданию современной инфраструктуры и работе с данными облачных технологий; компания предоставляет партнерам портфель высокотехнологичных продуктов и сервисов, а также техническую и проектную поддержку.

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