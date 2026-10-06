Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Российский психологический вуз присоединился к Консорциуму больших данных

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) вступил в ассоциацию «Университетский консорциум исследователей больших данных» (Консорциум больших данных). Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных.

Университетский консорциум исследователей больших данных объединяет научно-образовательные организации и ИТ-компании вокруг технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. В Консорциум входят около 90 вузов из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

МГППУ готовит психологов всех специальностей, педагогов, специалистов по работе с молодежью. В структуре МГППУ действуют научно-практические центры Министерства просвещения России по ключевым направлениям образовательной политики. МГППУ — участник проекта «Приоритет 2030».

Как отметил проректор по научной деятельности МГППУ Сергей Косарецкий, университет реализует проекты по сбору и анализу большого объема данных для алгоритмизации, воспроизводимости и доказательности психологической помощи.

«Опыт Консорциума больших данных и предлагаемые им современные форматы кооперации между участниками могут помочь МГППУ в достижении амбициозных целей — технологического лидерства в области цифровой трансформации деятельности психологов. Кроме того, наш университет является одним из лидеров современной российской когнитивной нейронауки и использует единственную в России систему регистрации МЭГ (магнитоэнцефалограммы) для проведения нейрофизиологических и психофизиологических исследований. Мы видим себя активным участником формирующейся сети независимых нейролабораторий в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных. Символично, что мы присоединяемся к Консорциуму в дни 30-я юбилея университета», — сказал Сергей Косарецкий.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

По словам гендиректора Консорциума больших данных Вячеслава Гойко, нейроданные становятся следующим шагом в развитии больших данных: они дают дополнительную информацию — о когнитивной нагрузке, вовлеченности и так далее.

«Консорциум вместе с компанией “Нейротренд” развивает сеть университетских нейролабораторий: мы создаем пространство, где вузы обмениваются опытом, инициируют совместные прикладные, научные и коммерческие проекты на стыке нейро-, ИИ и дата-аналитики. Присоединение МГППУ усилит это направление и поможет развивать психологические исследования в формате технологических решений», — сказал он.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

За такое недоразумение мы не платили. В России массовый отказ от мобильного интернета

Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft 

РТК-ЦОД разработал ИИ-ассистента для безопасной работы с документами и базами знаний

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Хотели сэкономить, а в итоге сожгли деньги. Компании не в силах обуздать расходы на нейросети – смета пухнет, решения нет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще