Российский психологический вуз присоединился к Консорциуму больших данных

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) вступил в ассоциацию «Университетский консорциум исследователей больших данных» (Консорциум больших данных). Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных.

Университетский консорциум исследователей больших данных объединяет научно-образовательные организации и ИТ-компании вокруг технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. В Консорциум входят около 90 вузов из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

МГППУ готовит психологов всех специальностей, педагогов, специалистов по работе с молодежью. В структуре МГППУ действуют научно-практические центры Министерства просвещения России по ключевым направлениям образовательной политики. МГППУ — участник проекта «Приоритет 2030».

Как отметил проректор по научной деятельности МГППУ Сергей Косарецкий, университет реализует проекты по сбору и анализу большого объема данных для алгоритмизации, воспроизводимости и доказательности психологической помощи.

«Опыт Консорциума больших данных и предлагаемые им современные форматы кооперации между участниками могут помочь МГППУ в достижении амбициозных целей — технологического лидерства в области цифровой трансформации деятельности психологов. Кроме того, наш университет является одним из лидеров современной российской когнитивной нейронауки и использует единственную в России систему регистрации МЭГ (магнитоэнцефалограммы) для проведения нейрофизиологических и психофизиологических исследований. Мы видим себя активным участником формирующейся сети независимых нейролабораторий в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных. Символично, что мы присоединяемся к Консорциуму в дни 30-я юбилея университета», — сказал Сергей Косарецкий.

По словам гендиректора Консорциума больших данных Вячеслава Гойко, нейроданные становятся следующим шагом в развитии больших данных: они дают дополнительную информацию — о когнитивной нагрузке, вовлеченности и так далее.

«Консорциум вместе с компанией “Нейротренд” развивает сеть университетских нейролабораторий: мы создаем пространство, где вузы обмениваются опытом, инициируют совместные прикладные, научные и коммерческие проекты на стыке нейро-, ИИ и дата-аналитики. Присоединение МГППУ усилит это направление и поможет развивать психологические исследования в формате технологических решений», — сказал он.