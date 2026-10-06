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Продавцы Ozon получили более 9,5 млн заказов через рекламу у блогеров

Наибольшее число заказов получили продавцы товаров для дома, бытовой химии, косметики и уходовых средств, а также продукции для животных. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В октябре 2025 г. Ozon и «ВКонтакте» запустили инструмент для рекламы товаров у блогеров – «Внешнее продвижение». С его помощью продавцы платформы могут продвигать свои товары в социальной сети, а авторы — зарабатывать на контенте.

Предприниматели создают задания для продвижения своих товаров, выбирают формат публикации и ставку в кабинете продавца на Ozon, после чего товары автоматически попадают в каталог в VK AdBlogger. За год работы уже более 22 тыс. продавцов воспользовались этим инструментом.

Всего авторы опубликовали более 700 тыс. шопсов с товарами маркетплейса Ozon: обзоры, распаковки, скетчи, отзывы. Такой контент собрал свыше 45 млрд просмотров и привел к более чем 9,5 млн выкупленных заказов. Сейчас пользователи социальной сети в среднем оформляют из авторского контента более 140 тыс. заказов в сутки.

Модель оплаты инструмента предполагает вознаграждение за каждую купленную единицу товара — это позволяет предпринимателям Ozon платить только за полученные с помощью контента заказы.

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«Для продавцов Ozon авторский контент на внешних площадках все чаще становится частью системной работы со спросом. Бизнес использует его не только для отдельных размещений, но и как элемент общей стратегии продвижения: от первого контакта пользователя с товаром до покупки. Развитие социальной коммерции расширяет возможности предпринимателей работать с аудиторией за пределами маркетплейса и связывать этот интерес с конкретным предложением», — сказал директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

«"ВКонтакте" существуют самые разнообразные авторские ниши и комьюнити, которые становятся партнерами для бизнеса. Каждый автор сам находит продукт, который органично вписывается в его контент, и рекомендует его так, как это будет уместно для его подписчиков. При этом алгоритмы рекомендаций позволяют публикациям находить новую аудиторию, которой близка эта тематика или товарная категория. Именно это сочетание — органичная подача от автора плюс точный таргетинг по интересам — и дает бизнесу не разовый охват, а живую вовлеченность и конверсию в заказ», — сказал операционный директор социальных сетей VK Андрей Гостев.

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