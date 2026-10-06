Пользователи теряют выгоду от ограничения сбора и обработки персональных данных

Экономист НИУ ВШЭ c помощью микроэкономической модели показала, что чрезмерно строгие ограничения на сбор и обработку персональных данных приносят пользователям больше вреда, чем пользы. Статья опубликована в журнале «Вопросы экономики». Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Сегодня для многих компаний персональные данные стали главным ресурсом продвижения и рекламы своей продукции, и на их основе платформы предлагают человеку товары и контент. Но сбор таких сведений влечет за собой риск утечек и кражи данных. Государство стремится защитить пользователей, и многие страны принимают строгие законы о работе с личной информацией. В России действует Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», в Европейском союзе — Общий регламент по защите данных GDPR. Похожие нормы приняли также Китай (Personal Information Protection Law) и штат Калифорния (California Privacy Rights Act). Ограничение сбора данных стало общим трендом для законодателей по всему миру.

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Гюзель Юсупова проанализировала экономические эффекты такого регулирования с помощью микроэкономической модели линейного города Хотеллинга. Модель представляет собой улицу, вдоль которой равномерно расселены покупатели, а на ее концах стоят два продавца. Чем дальше покупатель от продавца, тем больше он теряет в пути. Издержками в модели могут выступать любые расходы, в том числе, как в случае с платформами в интернете, затраты на поиск информации о цене и качестве товара.

Модель показала, что использование персональных данных несет покупателям пользу сразу на трех уровнях. Они получают лучшую информацию о товаре с помощью системы рейтингов и рекомендаций, что снижает их издержки на поиск. Продавец, который видит результаты выбора товара, может подстраивать его характеристики под конкретные запросы аудитории. А также, когда продавец понимает, какую цену готов платить каждый конкретный потребитель, он корректирует ее для каждого из них, и часть покупателей, которые раньше отказывались от покупки, в итоге получают товар. Во всех трех сценариях растет благосостояние и продавцов, и пользователей.

При этом у более строгих ограничений есть цена, которую уже измерили на зарубежных рынках. Практика показывает, что применение GDPR повысило издержки технологических компаний, работающих с данными европейских потребителей, и снизило их прибыль на 2,1%. Кроме того, европейские компании из-за регламента сократили объем хранения информации на 26%, а объем обработки — на 15%, и это значительно повышает издержки, за что в конечном итоге заплатят потребители.

Поэтому более эффективный подход может заключаться в том, чтобы не сокращать работу с данными, а контролировать, как именно они используются и защищаются.

«Задача регулятора состоит в том, чтобы гарантировать пользователям справедливую долю выигрыша от распоряжения их же информацией. Этого можно добиться не ограничением сбора и правомерного использования, а пресечением незаконного использования данных и жестким контролем за возможными утечками», – сказала Гюзель Юсупова, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Исследование выполнено в рамках проекта Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.